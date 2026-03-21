Asaga prefiere abortar el recorte de producción de uva si carece de consenso

Después de «la que se ha montado» con la posibilidad de recortar la producción en la Denominación de Origen Rías Baixas, la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) hace un llamamiento al consenso y la «sensatez».

Y no solo eso, sino que al entender que «actualmente no existe unidad de criterios» respecto a las medidas a adoptar, la entidad sindical apuesta por dar marcha atrás, llegando a decir que sin consenso previo «no se deben debatir» las propuestas existentes, las cuales, en cualquier caso, incluso evita citar.

Como evita entrar en detalle sobre esas medidas desveladas por FARO DE VIGO hace semanas, limitándose a garantizar que este sindicato se debe a los viticultores, «por lo que siempre buscaremos lo mejor para sus intereses profesionales».

Dicho de otro modo, que «nuestros representantes en el pleno del Consello Regulador y los técnicos continuarán trabajando diariamente para favorecer un desarrollo sostenible de la DO que permita a los productores encarar el futuro con optimismo».

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

De este modo Asaga declina airear un pronunciamiento claro y explícito sobre los planteamientos que salieron a relucir en días pasados, tales como evitar nuevas plantaciones en un plazo de tres o cinco años y, sobre todo, reducir el rendimiento máximo permitido por hectárea de viñedo cuando la cosecha sea tanto o más extraordinaria que la de 2025.

Son medidas de gran calado que, hay que insistir, se encuentran en fase de estudio y no se tratarían en el pleno del Consello Regulador antes de la floración.

Pero hacer realidad esas u otras acciones que controlen la producción para, supuestamente, garantizar un precio digno de la uva y evitar excedentes o stocks indeseados en bodega, requiere «contar previamente con un consenso casi total del sector», insiste Asaga.

La vendimia en O Morrazo / Gonzalo Núñez

A su juicio, «el pleno del Consejo Regulador, formado por bodegas, cooperativas y viticultores», solo debería aprobar una norma de estas características –la reducción puntual de rendimiento– «por unanimidad».

Polémica al margen, Asaga remarca que la DO Rías Baixas «ha demostrado una notable resiliencia, manteniendo la comercialización de sus vinos en un contexto difícil para otras muchas denominaciones, así como un nivel de valor que otras zonas quisieran alcanzar».

Y todo ello se debe al «esfuerzo conjunto de viticultores, bodegas y cooperativas, independientemente de su tamaño», sentencia la asociación agraria.

Un comunicado oficial, casi institucional o protocolario, que Asaga lanza para posicionarse al hilo de la polémica suscitada después de que lo hicieran con anterioridad Unións Agrarias (UUAA) –radicalmente en contra de cualquier recorte– y Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLC-CCLL).

Vendimiadores de Martín Códax. / Iñaki Abella

Este último incide en que el aumento de hectáreas plantadas en los últimos años, «lleva a la DO a una situación de indefensión en la que cada vez hay más existencias, lo cual puede provocar problemas de futuro que hagan que baje el precio de la uva que perciben los productores».

Dicho lo cual recuerda que en el reglamento de la DO se contempla que en campañas excepcionales se pueda aumentar el rendimiento de 12.000 kilos por hectárea en un 25%.

Y lo que plantea, con el fin de «proteger a los viticultores en un contexto global de descenso en el consumo de vino», es que «si hay problemas de existencias también se pueda, con el fin de preservar el precio, bajarlas en la misma proporción que se pueden subir».

Algo a valorar siempre en función del stock disponible de cada añada y a tenor de la evolución de cada ciclo vegetativo.

El SLG también cree que «Rías Baixas siempre defendió la calidad, y ahora hay grandes bodegas dentro de la DO –sobre todo cooperativas– que están buscando más cantidad que calidad».

Razón por la cual este sindicato advierte se que los precios de la uva «ya no permiten cubrir costes de producción, y si vamos a una situación con exceso de existencias se impondrá la ley de la oferta y la demanda».