Agama conmemora en Vilagarcía los 50 años del fin de la dictadura argentina

La Asociación Galego Arxentina pola Memoria Democrática conmemorará en Vilagarcía el 50 aniversario de la última dictadura cívico, religiosa y militar de Argentina. Aunque el día 24 también estarán en Santiago, mañana domingo ofrecerán una agenda abierta a toda la ciudadanía en Vilagarcía. A las 12.00 horas habrá una marcha con paños desde el IES Castro Alombre hasta el Museo do Ferrocarril;a las 14.30 horas habrá una comida comunitaria en Vilaxoán, con ludoteca infantil; a las 17.00 hroas, una mesa redonda con familiares de Isidro Ferreiro y Marcelo Pérez con el escritor Lois Pérez, y a las 18.00 horas actuarán Juan Carlos Camba y Jorgelina Piana.