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Agama conmemora en Vilagarcía los 50 años del fin de la dictadura argentina

El programa empezará al as 12.00 horas con una marcha y terminarán con música, ya por la tarde

El pianista Juan Carlos Camba dará un concierto.

El pianista Juan Carlos Camba dará un concierto. / FERNANDO CASANOVA

Lucía Romero

Vilagarcía

La Asociación Galego Arxentina pola Memoria Democrática conmemorará en Vilagarcía el 50 aniversario de la última dictadura cívico, religiosa y militar de Argentina. Aunque el día 24 también estarán en Santiago, mañana domingo ofrecerán una agenda abierta a toda la ciudadanía en Vilagarcía. A las 12.00 horas habrá una marcha con paños desde el IES Castro Alombre hasta el Museo do Ferrocarril;a las 14.30 horas habrá una comida comunitaria en Vilaxoán, con ludoteca infantil; a las 17.00 hroas, una mesa redonda con familiares de Isidro Ferreiro y Marcelo Pérez con el escritor Lois Pérez, y a las 18.00 horas actuarán Juan Carlos Camba y Jorgelina Piana.

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