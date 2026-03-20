El Solifest ofrece 12 horas de música en favor de Amencer-Aspace

La asociación de vecinos Breogán, de O Piñeiriño, celebra el 19 de abril (domingo) la tercera edición de su Solifest, un gran evento solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación Amencer-Aspace, que atiende a personas con parálisis cerebral.

Una de las particularidades del festival es que habrá 12 horas ininterrumpidas de música, y que la programación se completará con un espacio gastronómico, un mercadillo artesano o una «zona kids» con un taller de instrumentos musicales.

La organización desveló ayer el cartel musical completo, en el que figuran propuestas de música de raíz, como As do Xeito o Froallo con la música electrónica de los dj locales Al y Chino, y los sonidos de Somoza Trío, Gramola, Amaramar, Maneiro o Los Bics, un grupo vilagarciano recién creado.

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El festival arranca a mediodía y tampoco faltará Fran García, un vilagarciano que se ha hecho muy popular por sus imitaciones de Freddie Mercury, y que el año pasado ya estuvo en el Solifest. En aquella ocasión, su actuación fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada, puesto que subieron con él al escenario usuarios de Amencer-Aspace. Una novedad de esta edición es que incorpora la danza con la participación de North ADT, una nueva formación de k-pop. Otra propuesta singular son los «cortes solidarios», que ofrecen dos salones. Numerosos negocios de O Piñeiriño colaboran de una forma u otra.