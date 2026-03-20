As Saíñas vuelven a sortear su cesta de 2.500 euros por el Día da Nai

Las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo ya tiene en marcha un nuevo sorteo de su cesta del Día da Nai. Una iniciativa creada hace justamente diez años y que, una vez más, junta todo tipo de regalos con un valor total de 2.500 euros, gracias también a la colaboración de empresas y comercios.

Los interesados en verla pueden acercarse al bar Santa Cruz de Castrelo y también empezar a comprar las rifas que se venden a un euro.

La ganadora será la que coincida con el número premiado en el sorteo Extra Día de la Madre que la ONCE celebra el 3 de mayo.

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La cesta tiene desde diferentes piezas de joyería, hasta un bolso de una conocida marca, libros, productos de belleza y cosmética, fragancias, moda, pequeños electrodomésticos, vino, vales para sesiones de peluquería y estética, una noche de alojamiento… Es tal la cantidad que no cabe en un carretillo.