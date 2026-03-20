Requisan 10.000 bebidas en Sanxenxo

La Guardia Civil ha requisado más de 10.000 envases de bebidas azucaradas y energéticas que tenía una empresa de distribución de Sanxenxo por no estar debidamente rotuladas.

Fuentes de la institución relatan que el pasado martes, agentes de la patrulla de Fiscal y Fronteras de Vilagarcía de Arousa realizaron una inspección ordinaria en el almacén de una firma de distribución ubicada en el término municipal de Sanxenxo.

Allí tenía almacendos diversos palés de bebida azucarada y varios packs de bebida energética conocidas.

Comprobaron los mismos y los envases y constataron que «mucho de ese producto no está debidamente rotulado en idioma castellano, por lo que, según la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición se considera producto inseguro».

Detalle de uno de los envases requisados en Sanxenxo. / FdV

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la aprehensión y puesta a disposición de la autoridad sanitaria competente.

En total, se incautaron 10.162 envases de diversa capacidad de bebida azucarada y 72 envases de la energética.

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Asimismo, se confeccionó acta-denuncia a la Ley 17/2011, de seguridad alimentaria y nutrición, comunicando al interesado que será remitida a la autoridad sanitaria.