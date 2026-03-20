López le replica a Varela que «deje de amenazar» y «asuma el fracaso» de su gestión en el II Plan Extra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, le ha pedido al alcalde de Vilagarcía que «asuma responsabilidades y deje de amenazar» en el marco de la polémica exclusión de este Concello y el de Cambados del II Plan Extra.

Asimismo, acusó al gobierno de Alberto Varela de «caracterizarse por la pérdida de fondos, es una tónica habitual», recordando los casi 100.000 euros de O Cavadelo. Además de llamarle la atención de que presentara una petición de fondos menos de la que podía aspirar.

Según el presidente, este II Plan Extra podría haberle reportado 1,1 millones de euros, sin embargo, Ravella se presentó con unos 500.000 euros, con lo cual, según se hubiera baremado su proyecto, podría haber llega a algo más de 300.000 euros de ayuda

La iniciativa aspirante, la humanización de Aduana de Carril, tiene un coste que supera los 800.000 euros, pero ya tenían también una parte pedida a los fondos europeos EDIL.

López defendió nuevamente el proceder de la institución ante las quejas de estos ejecutivos arousanos. «Admito la crítica y la frustración por la pérdida, pero lo que no admito es que el alcalde de la tercera ciudad de la provincia utilice con fines partidistas el trabajo riguroso de los técnicos que tenemos en la Diputación», declaró.

También volvió a asegurar que «tuvieron la oportunidad de enmendar todas las deficiencias y con plazos. Hay escritos con registro de salida y entrada. Están ahí las contestaciones. Si no quiso, no pudo o no supo hacerlo es una explicación que tiene que dar especialmente a los vecinos de Carril e incluso a los de toda Vilagarcía».

Y en esta línea le pidió que explique «cómo es posible que los mismos técnicos que dieron el ok a invertir más de 8,3 millones de euros en estos años ahora resulta que son tan malos. Cómo explica que cinco Concellos de O Salnés no gobernados por el PP sí tuvieron esos fondos, cómo explica una supuesta conspiración en este segundo Plan Extra cuando el primero le permitió recibir 1,1 millones para la piscina de Fontecarmoa».

Además de reprocharle «que pretendiera justificar con tres folios una documentación necesaria para poder recibir 1,1 millones de euros, que era la cantidad máxima a la que podía aspirar, aunque presentó un proyecto de mucho menor importe».

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Así las cosas, el presidente provincial atribuye la exclusión de Vilagarcía del II Plan Extra a un «fracaso de gestión» y le pide al socialista vilagarciano que «asuma su responsabilidad, se deje de amenazar y luego, lógicamente, tiene toda la libertad del mundo para acudir al contencioso o donde disponga».