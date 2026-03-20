El PP de Cambados carga contra el cuatripartito ante una nueva pérdida de ayudas

El Concello de Cambados ha maniobrado antes de que la decisión de excluirlo de II Plan Extra sea efectiva, presentando una enmienda del presupuesto para construir el skatepark hasta llegar al mínimo exigido para concurrir a estas ayudas que le dejó fuera. Espera que la Diputación «rectifique» la decisión antes de aprobarla en el pleno del 27, pero la casi certera posibilidad de que pierda una nueva subvención no ha pasado inadvertida para la oposición.

Para el PP es la «gota que colma el vaso» e hizo un repaso por las perdidas por el cuatripartito desde 2023, cuantificando el montante en «más de 3,5 millones de euros». En el listado incluye el dinero pedido para la reforma de la alameda de Fefiñáns, la cubierta de Burgáns, el programa educativo Xoubiñas, la senda de Suasoras y material para el auditorio. «Por lo que estamos ante la triste constatación de un mandato totalmente perdido», lamentó su portavoz, Sabela Fole.

«Están todo el día llorando con que no tienen dinero y cuando se lo ofrecen, no son capaces de cogerlo», añadió la popular, quejándose de una dinámica de «proyectos mal elaborados o incompletos, de la pérdida de ayudas por no ejecutarlas, problemas con las licitaciones y contrataciones… que, además, le pasa con administraciones gobernadas por el PSOE y el PP, por lo que no estamos ante ninguna cacicada. Somos el Concello de la provincia con el triste récord de pérdida de ayudas».

Considera además que la defensa realizada por el alcalde, Samuel Lago, es un «intento infantil de culpar a la Diputación» porque considera el motivo de exclusión un «incumplimiento flagrante de las bases» y le pide «un mínimo de autocrítica, pues era tan sencillo como leerlas y ver que la inversión mínima era de 450.000 euros».

El Concello presentó una de 429.000 euros que, según se hubiera baremado el proyecto, podría haberle reportado algo más de 300.000 euros de ayuda, pues en el Plan Extra los municipios también tienen que poner una parte. Es más, le parece que su planteamiento de que podían haberles avisado para corregirlo es una petición de que «prevarique».

Sin embargo, Lago sigue lamentando que no mediara un aviso previo correspondiente a la «lealtad» entre instituciones, pero, sobre todo, que no le dieran oportunidad de enmienda.

Lo que dice la ley

«Es incomprensible, pues la legislación vigente obliga a las administraciones públicas a requerir la corrección o defectos enmendables en las solicitudes antes de adoptar decisiones que supongan su exclusión», comentó ayer. Sobre todo, porque «cumplíamos con los requisitos esenciales», reiteró como viene haciendo estos días, destacando que la diferencia era de un 4,4%.

Así que volvió a confirmar que interpondrán un recurso de reposición en caso de que no acepten su modificado de última hora, algo que, de suceder, y «ante la evidente facilidad de corrección, resultaría difícil no interpretar que detrás podrían existir criterios ajenos al interés general y más próximos a consideraciones de carácter político».

Así lo dejó caer en un comunicado, sin llegar al extremo de su compañero de partido y homólogo de Vilagarcía, Alberto Varela, que ve «intereses partidistas» en la exclusión de ambos Ayuntamientos.

Noticias relacionadas

El regidor también lamentó que los de Fole «se posicionen» con la tesis de su partido «sin preocuparse por consultar a los técnicos municipales y políticos».