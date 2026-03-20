El polen ya se hace notar, también en el agua de la ría de Arousa

La primavera comenzaba a las 15.46 horas, iniciándose así una estación complicada para los alérgicos que este año se antoja más preocupante de lo habitual, a causa de las intensas lluvias registradas durante el invierno.

Una de las imágenes más características del periodo primaveral es la del polen cubriéndolo absolutamente todo, incluso el agua. Y así podía apreciarse ayer en la dársena de Vilaxoán (Vilagarcía), con un densa capa de polen flotando en el mar y entre los barcos.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya indicaba hace días que después del invierno más lluvioso de los últimos 25 años en Galicia (aunque cálido), la comunidad se prepara para una primavera con temperaturas «superiores a los valores normales».