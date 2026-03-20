O Salnés evalúa la presión del turismo sobre los servicios y la convivencia

La Mancomunidade diagnosticará las presiones del turismo en O Salnés, desde el impacto en los servicios básicos hasta cómo afecta a la calidad de vida de sus vecinos. La iniciativa forma parte de un proyecto que busca obtener una agenda urbana y rural con medidas y actuaciones planificadas y priorizadas para conseguir un crecimiento sostenible del destino.

En el verano de 2025 recibió a más de 900.000 turistas y si sumamos quienes lo eligieron para pasar su tiempo de ocio sin pernoctar, yendo a la playa, a comer... tenemos más de un millón de personas movilizándose por la comarca y gastando, en su sentido más amplio. Y es que las autoridades han calculado que el impacto económico bien puede rozar los 500 millones de euros, pero también se hace uso de servicios e infraestructuras que muchas veces no están preparados para esta multiplicación de la población.

Se nota por ejemplo en los consumos de agua. Cada agosto rozan el límite de capacidad de potabilización hasta el punto de que el año pasado se tuvo que elaborar un protocolo de emergencia que por fortuna no fue preciso aplicar, pero que incluía cortes puntuales del suministro.

Este tipo de alertas llevan tiempo sobre la mesa y en los dos últimos años se han hecho avances importantes, como que ya hay un proyecto en firme para ampliar la capacidad de producción de agua y un desdoble parcial de la Autovía do Salnés para Sanxenxo y O Grove, además de que todos los esfuerzos de la política turística comarcal están centrados en la desestacionalización, porque en verano ya no puede más.

Pero, ¿qué supone el éxito turístico sobre la vivienda? Porque O Salnés no es ajeno a este problema social general. O sobre la infraestructura viaria; las retenciones de tráfico son especialmente desesperantes para vecinos de localidades como A Illa de Arousa, donde solo hay un acceso por carretera.

De hecho, el equipo presidido por David Castro considera que estas dinámicas «no pueden abordarse de manera eficaz mediante actuaciones aisladas» y es necesario «un enfoque y planificación integral y coordinado a escala comarcal».

Por eso quieren elaborar una agenda urbana y rural que marque la estrategia a seguir en la transformación de este territorio impactado por el turismo y que también está dirigida a mejorar la experiencia del visitante, pues el turismo es un «vector de actividad económica y empleo», como explican en la memoria para contratar a una consultoría especializada que lo haga por 18.000 euros.

En primer lugar, realizará un diagnóstico sobre las dinámicas turísticas y las presiones que generan: estacionalidad, concentración de flujos, congestión de accesos, uso intensivo del espacio público y litoral, demanda de servicios, residuos, consumo de agua y energía y tensiones sobre vivienda y convivencia. De ahí saldrán unos objetivos estratégicos, líneas de actuación y un plan de acción con medidas concretas y prioridades a atender.

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Los objetivos más inmediatos serán: reequilibrar los flujos turísticos en el espacio y el tiempo, reduciendo la estacionalidad y las saturaciones; mejorar la experiencia del visitante y la calidad del entorno urbano y rural; incrementar la sostenibilidad del destino; aumentar la competitividad del tejido local, impulsando la innovación, la digitalización y la economía de proximidad, y garantizar la convivencia y el retorno social del turismo, alineando desarrollo turístico con bienestar residente.