O Grove recibe a estudiantes de España, Portugal y Francia para disfrutar de la Ruta del Mejillón en catamarán

Los barcos de pasajeros que operan en el puerto de O Corgo (O Grove) están «de fin de curso». A la espera de lo que pueda deparar la inminente Semana Santa –va a depender del tiempo reinante y la economía familiar–, en esta época del año –desde febrero hasta mayo– reciben a estudiantes de diferentes niveles y ciclos educativos procedentes de numerosas regiones de España, como también de los países vecinos, tanto Portugal como Francia.

La Ruta del Mejillón, que permite surcar la ría de Arousa para conocer de cerca el cultivo de mejillón, ostra y almeja en viveros flotantes, la posibilidad de saborear el «oro negro» de batea a bordo y, sobre todo, la idea de disfrutar del paisaje, la naturaleza y la ornitología en un ambiente distendido y marcadamente festivo, es algo que convence cada año a más colegios, institutos y asociaciones de padres de alumnos cuando se trata de planificar el viaje de fin de curso o alguna que otra acción formativa.

Se lo pasan en grande en nuestros barcos y se vuelven locos cuando suena la canción de la Macarena Gonzalo Naveiro — Gerente de Cruceros do Ulla

«Estamos recibiendo estos días a muchos alumnos de distintos sitio de España, pero, sobre todo, lo que más abundan son los institutos de Francia, como también tenemos muchos de Portugal», explica el armador Gonzalo Naveiro.

«Lo cierto es que se lo pasan en grande en nuestros barcos y se vuelven locos cuando suena la canción de la Macarena», apostilla el propietario de Cruceros do Ulla Turimares en el momento de destacar lo entretenida que resulta para los jóvenes la Ruta del Mejillón, en la que suena la música a bordo de las embarcaciones durante todo el trayecto.

Alumnos del instituto trilingüe Alfredo Kraus (Madrid), en Vilagarcía. / M. Méndez

A su juicio, el aumento de visitas escolares a los catamaranes, A Toxa y el conjunto de O Grove se debe a que «es una propuesta formidable tanto para los estudiantes como para los profesores que viajan con ellos, ya que al ser este un sitio tan tranquilo, tampoco tienen que preocuparse demasiado por los chavales».

Abundando en ello, resalta que los catamaranes de O Grove no solo ofrecen la posibilidad de realizar la Ruta de los Mejillones, sino que también trasladan a los estudiantes –como al público en general– al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia e incluso los llevan a conocer la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, remontando el río para seguir los pasos de la traslación de los restos del apóstol Santiago desde Palestina hacia Iria Flavia.

Es por todo ello que los viajes de fin de curso y las acciones formativas que programan los centros educativos en la comarca contribuyen a animar la temporada baja y consolidar a los catamaranes como una herramienta estratégica para favorecer el efecto desestacionalizador de la oferta turística en la comarca y toda Galicia.

La degustación de mejillones en el catamarán "Gran Cormorán Jet". / M. Méndez

En relación con esto, cabe recordar que hace unas semanas eran los alumnos del Basque Culinary Center – integrado por la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a Mondragon Unibertsitatea y el centro de investigación BCC Innovation–, los que, como cada año, visitaban las Rías Baixas.

Es una propuesta formidable tanto para los estudiantes como para los profesores que viajan con ellos, ya que al ser este un sitio tan tranquilo, tampoco tienen que preocuparse demasiado por los chavales Gonzalo Naveiro

En su caso lo hacían para disfrutar de experiencias inmersivas, ya fuera a bordo del catamarán «Fly Delfín» o bien visitando diferentes bodegas de la Denominación de Origen en las que familiarizarse con la producción de albariño.

Estos días, además de los grupos franceses y portugueses que visitan O Grove, hay también en la comarca 75 estudiantes y profesores del IES Alfredo Kraus (Madrid) alojados en Vilagarcía, desde donde se desplazan por diferentes puntos de Galicia aprovechando su viaje de fin de curso.

Los citados son dos ejemplos de la creciente presencia de escolares de toda España en territorio arousano, donde además de embarcarse en los catamaranes tienen la oportunidad de conocer Cambados, visitar la Ruta da Pedra e da Auga, participar en actividades como el paintball o familiarizarse con la ornitología en el Complejo Intermareal Umia-O Grove, entre otras muchas opciones.

La zona de embarque de los populares catamaranes de O Grove, a la una de la tarde. / M. Méndez

En el caso del madrileño instituto trilingüe de Educación Secundaria y Bachillerato Alfredo Kraus que actualmente se encuentra en Arousa, algunos de los alumnos de cuarto curso de ESO participantes destacan, precisamente, la idea de visitar O Grove para surcar la ría en catamarán.

A mayores, tanto los estudiantes de este instituto madrileño, que suele visitar la comarca cada año, como los que ya han pasado por territorio arousano en lo que va de ejercicio, o bien están a punto de hacerlo, aprovechan la estancia para desplazarse a Santiago de Compostela y conocer su casco histórico y la catedral.

Como también acuden a Pontevedra para observar los encantos de la ciudad del Lérez o se acercan a otras localizaciones pontevedresas, como Combarro.