Juzgan a un vecino de Meis por venderle medio kilo de cocaína a un camello de León

Un vecino de Meis y otro de León serán juzgados la próxima semana por delitos de narcotráfico, acusados de protagonizar una compra-venta de medio kilo de cocaína valorada en 135.694 euros. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cada uno y el pago de 405.000 euros de multa.

Ambos fueron investigados como parte de una operación de la Udyco de Pontevedra, que grabó conversaciones telefónicas que mantuvieron entre agosto y septiembre de 2023 en las que el leonés negociaba con el vecino de O Salnés la compra de una partida de cocaína; la cantidad, el precio… Con el fin de distribuirla posteriormente a terceras personas.

Siempre según el escrito de acusación, cuando cerraron el trato, el acusado de León envió a otra persona a recoger el material en Galicia. Así, quedaron en un conocido bar que está en la carretera de Pontevedra-Vilagarcía y de allí fueron al domicilio de Meis.

Posteriormente, este otro hombre puso rumbo a Coruña y el 4 de septiembre fue interceptado por la Policía Nacional, que le halló en el habitáculo del filtro del aire del coche un paquete que, posteriormente, tras los análisis, resultó ser 502 gramos de cocaína con una riqueza de 85,67% y un valor en el mercado ilícito de 135.694 euros, según recoge el Ministerio Público en sus conclusiones provisionales.

El transportista ya fue juzgado y condenado en firme por la Audiencia de A Coruña y los otros dos se sentarán el día 26 en el banquillo de la de Pontevedra.

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Carecen de antecedentes penales y el fiscal pedirá su condena como autores de un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, con la imposición de penas de prisión de cuatro años y nueve meses para cada uno y el pago de multas por 405.000 euros.