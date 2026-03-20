A Illa recupera el servicio de Policía Local con tres auxiliares

El servicio de Policía local se A illa vuelve a funcionar gracias a la llegada, esta misma semana, de tres agentes auxiliares del cuerpo que estarán trabajando en el pequeño municipio arousano durante los próximos meses. El servicio también va a ser potenciado en las próximas semanas, no antes de la Semana Santa, con un cuarto agente que llegará a A illa en comisión de servicios procedente de un municipio de la zona de A Coruña.

Aunque sin obligación de tener servicio de Policía Local al tratarse de un municipio de menos de 5.000 habitantes, A illa siempre ha contado con él desde que se conformó como Concello en 1997. No fue hasta el pasado mes de enero cuando el municipio se quedó sin agentes, al finalizar la comisión de servicios del policía local que estaba en ese momento, mientras que su compañera tenía que someterse a un curso de reciclaje en la Academia Galega de Seguridade, lo que impedía su presencia. Esa circunstancia levantó muchas críticas por parte de la oposición ,sobre todo, por las circunstancias que rodean a las multas impuestas a los vehículos que se adentraron en la zona residencial, especialmente, durante el verano.

El objetivo del Concello es reforzar este servicio de cara al próximo verano, especialmente para clarificar cualquier tipo de situación que rodee a la zona residencial o a la zona azul que se va a instalar en la playa de Area da Secada, un a de las más concurridas del municipio y en la que siempre se registraban problemas de tráfico y estacionamiento. Es por ello que en verrano se van a solicitar más agentes auxiliares de los que se están formando en la Academia Galega de Seguridade para que puedan realizar las prácticas en A Illa de Arousa, familiarizándose con una zona residencial que, en loas últimas semanas, ha despertado el interés de otros municipios, como es el caso de Cangas, cuyos máximos representantes visitaron esta semana el municipio de A Illa.

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El regidor de A Illa, Luis Arosa, continúa defendiendo la implantación de la zona residencial pese a las quejas de varios hosteleros. El regidor entiende que su puesta en marcha ha servidio para que los vecinos puedan disponer de espacio de estacionamiento cerca de sus viviendas durante todo el año, incluidos los meses de verano, cuando A Illa acaba llenándose de visitantesa que colapsan las redes viarias del municipio.