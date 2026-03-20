Humanización
La fuente de plaza España recuperará el agua con la obra de Vicente Risco
Marconsa logra el contrato tras ofertar mejoras y una rebaja de 35.000 euros en el precio
Marconsa se ha llevado el contrato de humanización de la calle Vicente Risco tras presentar una rebaja de 35.320 euros en el precio de licitación; incluir la impermeabilización de la fuente de plaza de España, que recuperará el agua tras mucho tiempo fuera de servicio por problemas de estanqueidad, y por ampliar el plazo de garantía de la obra a tres años.
Así lo explican desde Ravella, detallando que para empezar solo falta que la empresa presente la documentación para firmar el contrato y nombrar la dirección.
Cabe recordar que se había licitado por 364.680 euros y un plazo de ejecución de ocho meses y desde el Concello indican que ya cuentan desde el año pasado con todos los informes preceptivos, excepto el de Patrimonio.
Sin embargo, han desistido de su solicitud, y así se lo comunicaron el 17 de febrero, porque según le han trasladado los técnicos municipales desde la entrada en vigor del cambio de la Lei de patrimonio de Galicia, a principios de año, no se considera necesario si no afecta a un elemento con protección integral a o a su área de cautela.
El proyecto recoge la peatonalización de esta céntrica calle hasta el lateral de la plaza de España con el que enlaza y que será una vía muerta. Quedará un espacio de plataforma única con losa de granito y con un corredor verde, además de aprovecharse para revisar y solucionar problemas de la infraestructura de servicios básicos y enterrar cableado.
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