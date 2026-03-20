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La fuente de plaza España recuperará el agua con la obra de Vicente Risco

Marconsa logra el contrato tras ofertar mejoras y una rebaja de 35.000 euros en el precio

Vista de la fuente de plaza España de Vilagarcía.

Vista de la fuente de plaza España de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

Marconsa se ha llevado el contrato de humanización de la calle Vicente Risco tras presentar una rebaja de 35.320 euros en el precio de licitación; incluir la impermeabilización de la fuente de plaza de España, que recuperará el agua tras mucho tiempo fuera de servicio por problemas de estanqueidad, y por ampliar el plazo de garantía de la obra a tres años.

Así lo explican desde Ravella, detallando que para empezar solo falta que la empresa presente la documentación para firmar el contrato y nombrar la dirección.

Cabe recordar que se había licitado por 364.680 euros y un plazo de ejecución de ocho meses y desde el Concello indican que ya cuentan desde el año pasado con todos los informes preceptivos, excepto el de Patrimonio.

Sin embargo, han desistido de su solicitud, y así se lo comunicaron el 17 de febrero, porque según le han trasladado los técnicos municipales desde la entrada en vigor del cambio de la Lei de patrimonio de Galicia, a principios de año, no se considera necesario si no afecta a un elemento con protección integral a o a su área de cautela.

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El proyecto recoge la peatonalización de esta céntrica calle hasta el lateral de la plaza de España con el que enlaza y que será una vía muerta. Quedará un espacio de plataforma única con losa de granito y con un corredor verde, además de aprovecharse para revisar y solucionar problemas de la infraestructura de servicios básicos y enterrar cableado.

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