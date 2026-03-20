La diáspora arousana en el extranjero se dispara por encima de las 20.000 personas

La emigración de arousanos al extranjero ha vuelto a crecer durante el último año, superando por primera vez el umbral de las 20.000 personas. Así lo apunta un trabajo publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual a 1 de enero de este año había 20.069 vecinos de O Salnés y Ullán fuera de España.

La diáspora ha ido aumentando progresivamente desde la doble crisis de 2008, alimentada tanto por jóvenes nacidos en O Salnés que salen fuera en busca de mejores condiciones laborales y profesionales, como por hijos o nietos de emigrantes arousanos, que en algún momento volvieron a Galicia y que, pasado un tiempo, por la razón que sea, decidieron hacer de nuevo las maletas y regresar a sus países de origen o probar suerte en otros.

El INE apunta por tanto a un aumento progresivo del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) en los 12 municipios de O Salnés y Ullán. Así, por ejemplo, a principios de 2009 eran poco más de 15.000 los arousanos establecidos en el extranjero, tanto nacidos en la comarca como descendientes de emigrantes que en un momento dado que empadronaron en O Salnés.

Seis años después, cuando la comarca empezaba a vislumbrar la luz al final del largo túnel de la doble recesión mundial de 2008, la cifra de emigrantes arousanos se había disparado por encima de los 18.200. Y este número no ha dejado de crecer a pesar de la mejoría de algunos datos económicos y al descenso del paro.

El 1 de enero de 2025, O Salnés y Ullán ya sumaban 19.623 desplazados. Y un después, según la estadística publicada ayer por el INE, ya son 20.069. Esto supone casi 450 más que el año anterior y que por primera vez en el presente siglo se supere el umbral de los 20.000 inscritos en el PERE.

Un momento de la visita al Cementerio Inglés. | FDV

Se da además la circunstancia de que la emigración ha crecido en todos los municipios. En cifras absolutas, el municipio con más desplazados es Vilagarcía, que a lo largo del pasado año superó la barrera de las 4.000 personas afincadas fuera de España (4.030), un centenar más que el año anterior.

En porcentajes, sin embargo, el peso de la emigración es mayor en localidades como Sanxenxo (3.551 inscritos en el PERE), Valga (1.847), Cambados (2.400) o Meis (1.494). Los municipios con menos residentes en el extranjero son A Illa (238) y Pontecesures (324). Completan la relación publicada por el INE, los concellos de Catoira (526 emigrantes), O Grove (1.759), Meaño (1.331), Ribadumia (964), y Vilanova (1.584).

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