Demografía
La diáspora arousana en el extranjero se dispara por encima de las 20.000 personas
Es la cifra más alta de la última década y media
Comprende tanto a emigrantes nacidos ya en Galicia como a hijos o nietos de desplazados que han decidido regresar a sus países de origen
La emigración de arousanos al extranjero ha vuelto a crecer durante el último año, superando por primera vez el umbral de las 20.000 personas. Así lo apunta un trabajo publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual a 1 de enero de este año había 20.069 vecinos de O Salnés y Ullán fuera de España.
La diáspora ha ido aumentando progresivamente desde la doble crisis de 2008, alimentada tanto por jóvenes nacidos en O Salnés que salen fuera en busca de mejores condiciones laborales y profesionales, como por hijos o nietos de emigrantes arousanos, que en algún momento volvieron a Galicia y que, pasado un tiempo, por la razón que sea, decidieron hacer de nuevo las maletas y regresar a sus países de origen o probar suerte en otros.
El INE apunta por tanto a un aumento progresivo del PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero) en los 12 municipios de O Salnés y Ullán. Así, por ejemplo, a principios de 2009 eran poco más de 15.000 los arousanos establecidos en el extranjero, tanto nacidos en la comarca como descendientes de emigrantes que en un momento dado que empadronaron en O Salnés.
Seis años después, cuando la comarca empezaba a vislumbrar la luz al final del largo túnel de la doble recesión mundial de 2008, la cifra de emigrantes arousanos se había disparado por encima de los 18.200. Y este número no ha dejado de crecer a pesar de la mejoría de algunos datos económicos y al descenso del paro.
El 1 de enero de 2025, O Salnés y Ullán ya sumaban 19.623 desplazados. Y un después, según la estadística publicada ayer por el INE, ya son 20.069. Esto supone casi 450 más que el año anterior y que por primera vez en el presente siglo se supere el umbral de los 20.000 inscritos en el PERE.
Se da además la circunstancia de que la emigración ha crecido en todos los municipios. En cifras absolutas, el municipio con más desplazados es Vilagarcía, que a lo largo del pasado año superó la barrera de las 4.000 personas afincadas fuera de España (4.030), un centenar más que el año anterior.
En porcentajes, sin embargo, el peso de la emigración es mayor en localidades como Sanxenxo (3.551 inscritos en el PERE), Valga (1.847), Cambados (2.400) o Meis (1.494). Los municipios con menos residentes en el extranjero son A Illa (238) y Pontecesures (324). Completan la relación publicada por el INE, los concellos de Catoira (526 emigrantes), O Grove (1.759), Meaño (1.331), Ribadumia (964), y Vilanova (1.584).
En lo que respecta a sexos, son mayoría las mujeres, pues hay casi un millar más que hombres. Muchas de estas personas votarán en las elecciones de 2027.
Vilagarcía y la Commonwealth colaboran en la puesta a punto del Cementerio Inglés
El Ayuntamiento de Vilagarcía y la Commonwealth War Graves Commission (un grupo para el mantenimiento de los enterramientos de soldados de los países de esta organización que fallecieron en el extranjero) volverán a colaborar en la puesta a punto del Cementerio Inglés de Rubiáns.
Así se acordó durante la visita a las instalaciones realizada el viernes por la tarde por la cónsul honoraria de Reino Unido, María García de la Concha, y el responsable de horticultura de la comisión, Steven Arnold, junto con la teniente de alcalde de Vilagarcía, Tania García, el concejal de Obras, José María González, y la responsable del servicio municipal de Jardines, Dolores Barreiro.
Tras comprobarse la correcta conservación de las zonas verdes —tarea que el Ayuntamiento realiza durante todo el año—, se decidió llevar a cabo una limpieza más exhaustiva de las lápidas y cruces de piedra para eliminar los líquenes y el musgo y garantizar la perfecta lectura de las inscripciones de los nombres de los marineros de la Marina Real allí enterrados. La restauradora Iria López presentará un proyecto presupuestado. El Cementerio Naval inglés se creó en 1910 y alberga en la actualidad unas 15 tumbas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros
- La caída de una baliza de avería causa un accidente múltiple en Bamio
- El paseo marítimo de Vilagarcía estrena imagen con las primeras «aves marinas»
- La obra «Santa Compaña» da inicio a una nueva ruta turística sobre leyendas y mitos de O Salnés
- El futuro del marisqueo, en manos de las empresas productoras de cría de bivalvos
- De O Grove a Laxe, el pesquero «Ariño» vuelve a coquetear con el hundimiento
- La acción de los piratas también se nota en las lonjas: el furtivismo no cesa
- Alegría guineana en Vilagarcía