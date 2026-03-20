La creciente presencia de escolares españoles en Arousa: IES Alfredo Kraus y otras experiencias educativas

Hace unas semanas eran los alumnos del Basque Culinary Center – integrado por la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a Mondragon Unibertsitatea y el centro de investigación BCC Innovation–, los que, como cada año, visitaban la comarca y el conjunto de las Rías Baixas.

En su caso lo hacían para disfrutar de experiencias inmersivas, ya fuera a bordo del catamarán «Fly Delfín», donde pudieron observar de cerca el cultivo de mejillón y ostra en batea, o bien visitando diferentes bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas en las que familiarizarse con la producción de albariño.

Estos días son 75 estudiantes y profesores del IES Alfredo Kraus (Madrid) los que, alojados en Vilagarcía, se desplazan por diferentes puntos de la comarca y Galicia aprovechando su viaje de fin de curso.

Los citados son solo dos ejemplos de la creciente presencia de escolares de toda España en territorio arousano, donde también tienen la oportunidad de conocer Cambados, visitar la Ruta da Pedra e da Auga, participar en actividades como el paintball o familiarizarse con la ornitología en el Complejo Intermareal Umia-O Grove, entre otras muchas posibilidades.

Alumnos madrileños dirigiéndose al bus tras su salida del hotel en el que se alojan, en Vilagarcía, esta mañana. / M. Méndez

En el caso del madrileño instituto trilingüe de Educación Secundaria y Bachillerato Alfredo Kraus, que actualmente se encuentra en Arousa, algunos de los alumnos de cuarto curso de ESO participantes destacan propuestas como la visita a O Grove para surcar la ría en sus catamaranes.

A mayores, tanto los estudiantes de este instituto madrileño, que suele visitar la comarca cada año, como los que ya han pasado por territorio arousano en lo que va de ejercicio o bien están a punto de hacerlo, aprovechan la estancia para desplazarse a Santiago de Compostela y conocer su casco histórico y la catedral.

Como también acuden a Pontevedra para observar de cerca los múltiples encantos que atesora de la ciudad del Lérez o se acercan a otras localizaciones pontevedresas con mucho que ofrecer al visitante, como es el caso de Combarro.