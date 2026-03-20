El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó en O Grove el papel clave de la vivienda industrializada como alternativa para construir «mejor, más rápido y a precios asequibles».

Lo hizo durante una visita institucional acompañado por el alcalde del municipio, José Antonio Cacabelos, en la que conoció de primera mano el proyecto empresarial de la firma Caslua Import SL, liderada por Antonio Luaña y Beatriz Castro.

Esta empresa, centrada en la innovación dentro del sector de la construcción, apuesta por el desarrollo de viviendas modulares y por la optimización de los procesos constructivos.

Su modelo, que puede verse en la parroquia de San Vicente, se presenta como una de las posibles soluciones para hacer frente al aumento de la demanda de vivienda en los próximos años.

La vivienda cápsula expuesta en San Vicente de O Grove. / FdV

Durante la visita, Blanco puso en valor iniciativas como la de Caslua, que sitúan a Galicia «en la vanguardia de un nuevo modelo de edificación basado en la industrialización, la eficiencia y la sostenibilidad». En este sentido, subrayó que este sistema permite reducir tiempos y costes en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda.

«Estamos ante una forma diferente de construir vivienda, más rápida, más eficiente y más accesible, que permite ganarle tiempo al tiempo en uno de los grandes desafíos de la sociedad», afirmó.

El delegado enmarcó esta apuesta dentro del «cambio de paradigma» que impulsa el Gobierno de España en el sector de la construcción, con el objetivo de incrementar la oferta residencial en mejores condiciones.

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En esta línea, recordó la puesta en marcha del Perte de vivienda industrializada, dotado con 1.300 millones de euros y orientado a modernizar el sector y favorecer este tipo de iniciativas.

Asimismo, incidió en la importancia de la colaboración público-privada para afrontar el reto habitacional. «Tenemos que ir de la mano de las empresas que están innovando y apostando por el futuro, porque solo así seremos capaces de dar respuestas reales a la ciudadanía», señaló.

Tenemos que ir de la mano de las empresas que están innovando y apostando por el futuro, porque solo así seremos capaces de dar respuestas reales a la ciudadanía Pedro Blanco — Subdelegado del Gobierno

Pedro Blanco aprovechó su estancia en O Grove para reivindicar «el compromiso del Ejecutivo central con el acceso a la vivienda», destacando que en los últimos años se ha multiplicado por ocho la inversión en este ámbito. Este esfuerzo se traduce en Galicia en 526 millones de euros movilizados en políticas públicas de vivienda, concretó.

Según detalló, estos fondos están permitiendo avanzar tanto en la rehabilitación de inmuebles como en la construcción de nueva vivienda pública, además de financiar ayudas dirigidas a jóvenes, al alquiler y al medio rural.

La presentación de las casas cápsula, en O Grove. / FdV

En el caso de la provincia de Pontevedra, la inversión permitirá rehabilitar más de 1.300 viviendas y construir más de 300 nuevas viviendas públicas, contribuyendo así a mejorar el acceso residencial y a dinamizar el sector.

«Vamos a seguir invirtiendo más, construyendo más y rehabilitando más, activando todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía gallega», concluyó el delegado.

Como ya se explicó en su momento, Caslua está especializada en el diseño y fabricación de casas cápsula sostenibles con las que ofrecer soluciones habitacionales rápidas, eficientes y adaptables a distintos entornos.

Durante la visita, el delegado pudo conocer uno de estos espacios inteligentes, concebidos para adaptarse tanto a contextos urbanos como rurales o emergentes, y que permiten poner en el mercado viviendas listas para habitar en plazos muy inferiores a los de la construcción tradicional.