Un circuito de cuatro kilómetros para 276 ciclistas en Armenteira

Cuatro kilómetros, obstáculos naturales, bajadas con importantes peraltes o subidas cortas y explosivas, eses son algunos de los ingredientes con los que se van a encontrar los 276 ciclistas de XCO que participan este domingo en la primera prueba de la Copa Galicia, que se disputa en Armenteira, en el Concello de Meis. Los 276 participantes, que superan la media de participación habitual, se repartirán entre todas las categorías.

La prueba está organizada por el club Armenteiraepunto que, en terrenos de la comunidad de montes de O Busto, ha preparado un circuito específico para XCO que ya gustó mucho en la edición del pasado año, sobre todo a los que se acerquen a presenciar las evoluciones de los ciclistas, ya que hay puntos en los que se puede ver prácticamente todo el recorrido.

El director técnico del club, Víctor Castro, explica que se trata de «un circuito muy técnico, con zonas bastante rápidas, pero también con otras muy físicas, un circuito que reúne todas las condiciones que se requieren para un recorrido de XCO». Castro también destaca que a Armenteira acudirán mañana todos los equipos gallegos de XCO, así como los primeros espadas de todas las categorías. «Es la primera prueba del calendario y todos quieren estar presentes para probarse», señala. La prueba de Armenteira no será la única que se dispute en la comarca de O Salnés, ya que el calendario contempla la celebración de otra cita en Ribadumia el próximo 3 de mayo, con la XCO Kiwi Atlántico.

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El club también aprovechó la presentación de la prueba para presentar a sus categorías inferiores y la presentación del proyecto deportivo, unos actos en los que se aprovechó para nombrar a la ciclista grovense Lara Lois como madrina de la escuela de ciclismo de Armenteiraepunto. Los más pequeños tendrán la oportunidad de mostrar todo lo aprendido en la mini BTT que organizará el club a principios del próximo verano también en la zona de Armenteira.