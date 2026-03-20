El BNG pide un programa de actividades acuáticas adaptadas por demanda de familias de Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía llevará al próximo pleno la creación de un programa de actividades acuáticas destinado a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y diversidad funcional. Una demanda planteada por familias de la ciudad porque la oferta municipal actual «no contempla programas específicos adaptados a las necesidades de este colectivo fuera de los ofertados por asociaciones a través de un convenio lo que, en la práctica, supone una barrera de acceso a un servicio público» como es la piscina municipal.

Así lo indican los nacionalistas, destacando que la ampliación en curso «representa una oportunidad» para incorporar esta iniciativa, que se trata de actividades «especialmente beneficiosas» pues «el medio acuático contribuye a la regulación sensorial, la mejora de la coordinación, el equilibrio y el tono muscular, además de favorecer el bienestar emocional y la reducción de la ansiedad». Pero además, esta medida «permitiría favorecer su inclusión real».