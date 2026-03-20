Permiso municipal
BATA abre un nuevo piso tutelado para 20 personas en Vilagarcía
La asociación tramita la obra para reformar la antigua unitaria de Guillán como centro de día
L. R.
Vilagarcía
La asociación BATA pondrá en funcionamiento un nuevo piso tutelado para 20 personas en la avenida Rodrigo de Mendoza. Según Ravella, que ya le ha dado licencia, ofrecerá a sus residentes las ventajas de situarse en el centro urbano, facilitando el desarrollo de su vida cotidiana y «mejorando sus posibilidades de interacción personal y autonomía personal».
Y sobre el proyecto de crear un centro de día en la antigua unitaria de Guillán, cedida por esta administración, las mismas fuentes indican que están haciendo los trámites para la reforma.
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