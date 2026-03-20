BATA abre un nuevo piso tutelado para 20 personas en Vilagarcía

La asociación BATA pondrá en funcionamiento un nuevo piso tutelado para 20 personas en la avenida Rodrigo de Mendoza. Según Ravella, que ya le ha dado licencia, ofrecerá a sus residentes las ventajas de situarse en el centro urbano, facilitando el desarrollo de su vida cotidiana y «mejorando sus posibilidades de interacción personal y autonomía personal».

Y sobre el proyecto de crear un centro de día en la antigua unitaria de Guillán, cedida por esta administración, las mismas fuentes indican que están haciendo los trámites para la reforma.