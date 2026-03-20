Atraco en Vilagarcía: investigan a un viejo conocido de las fuerzas policiales

La Policía Local de Vilagarcía detuvo a última hora de ayer a un hombre de 40 años y vecino de la ciudad como presunto autor del atraco a una mujer cuando salía de un cajero automático.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete y media de la tarde en la avenida de As Carolinas.

Según fuentes policiales, la denunciante salía de un cajero y un hombre le atracó y tras un forcejeo logró arrebatarle unos 40 euros.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía de Vilagarcía para intentar localizar al atracador y finalmente interceptaron a un sospechoso en la plaza Doctor Carús.

Así, procedieron a la detención de este hombre de 40 años, vecino de la ciudad y que es conocido por las fuerzas del orden ya que «cuenta con numerosos antecedentes».

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Está siendo investigado por robo con violencia e intimidación y fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional hasta su paso a disposición judicial.