A la salida de un cajero
Atraco en Vilagarcía: investigan a un viejo conocido de las fuerzas policiales
La Policía Local detuvo a un vecino de la ciudad de 40 años
La Policía Local de Vilagarcía detuvo a última hora de ayer a un hombre de 40 años y vecino de la ciudad como presunto autor del atraco a una mujer cuando salía de un cajero automático.
Los hechos tuvieron lugar sobre las siete y media de la tarde en la avenida de As Carolinas.
Según fuentes policiales, la denunciante salía de un cajero y un hombre le atracó y tras un forcejeo logró arrebatarle unos 40 euros.
Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía de Vilagarcía para intentar localizar al atracador y finalmente interceptaron a un sospechoso en la plaza Doctor Carús.
Así, procedieron a la detención de este hombre de 40 años, vecino de la ciudad y que es conocido por las fuerzas del orden ya que «cuenta con numerosos antecedentes».
Está siendo investigado por robo con violencia e intimidación y fue trasladado a los calabozos de la Policía Nacional hasta su paso a disposición judicial.
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