Apuntalan el muro del cementerio de Cornazo por temor a que se desplome

Durante el último mes, una empresa estuvo dándole un profundo lavado de cara al tejado de la iglesia parroquial de Cornazo, a los muros del templo parroquial y también al imponente cierre de piedra del cementerio. Cuando hay este tipo de trabajos, tanto los obreros como los vecinos y el propio cura se fijan más en los pequeños detalles y fue entonces cuando descubrieron con preocupación que el muro exterior del camposanto, que da a la carretera, parecía haber cedido algo.

En apariencia era poco, y posiblemente no existía un riesgo real de que se desplomase, pero la empresa constructora y la parroquia han considerado que es mejor curarse en salud y prevenir que lamentar. Por ese motivo, han apuntalado el muro, y han empezado los trámites administrativos para poder acometer una obra que permitirá estabilizar el cierre durante el verano.

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El cura que se encarga de la parroquia de Cornazo, Manuel Couceiro Cachaldora, explica que los trabajos de limpieza y encintado de los muros de la iglesia y del atrio se financiaron gracias a la generosa donación económica de una familia de la parroquia, y que gracias a esas obras posiblemente se prestó más atención a la anomalía que presentaba el muro de contención, permitiendo de este modo tomar medidas preventivas. Cabe recordar que durante los últimos meses se produjeron múltiples desplomes de construcciones en toda Galicia debido a las intensas y constantes lluvias, el más conocido de ellos el de una parte de la muralla romana de Lugo.