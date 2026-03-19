La Xunta destaca la creación de 24 empresas mediante el Polo de Emprendemento de Vilanova

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, participó en el cierre del evento «Speednetworking» para emprendedores organizado desde el Polo de emprendimiento y apoyo al empleo de Vilanova de Arousa y cuyo fin era que personas emprendedoras en fase inicial compartan ideas, retos y oportunidades.

En esta cita puso en valor actividades como esta para promover colaboraciones estratégicas y una red de apoyo a las iniciativas en aras de reforzar las ideas de negocio y afrontar retos. En esta línea, subrayó la labor desarrollada por esta oficina, que lleva atendidos cerca de 330 proyectos en el marco de los más de 1.700 de la provincia de Pontevedra y que contribuyó a la creación de 24 empresas, informaron desde su departamento.

De ellos, el 56% están impulsados por mujeres. Por sectores, predominan las actividades administrativas y de servicios auxiliares (18%), seguido de los servicios (13%) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (13%).

Además, con las personas atendidas se han realizado más de 820 tutorías y este Polo ha realizado unas 65 actividades entre reuniones con entidades, acciones de formación y eventos de la red. A mayores, el vilanovés acoge la aceleradora de economía social Xunta Impulsa, que se desarrollará hasta el mes de abril.

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«Se trata de una iniciativa de formación y asesoramiento que se completa con sesiones de mentoría especializada enmarcada en el proyecto transfronterizo ERES-Factory, de cooperación Galicia–Norte de Portugal y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)en el marco del programa Interreg VI A España – Portugal (Poctep) 2021-2027», señalaron las mismas fuentes.