Triunfo meañés en el concurso de clarinete celebrado en Ourense

De éxito puede tildarse la participación de la cantera meañesa en el X Concurso de Clarinete Cidade de Ourense. Y es que entre los veinte jóvenes clarinetistas presentados, llegados desde diversas partes de la comunidad gallega, Meaño se llevó los primeros premios de las dos categorías contempladas en el certamen.

Así, en la categoría indicada para clarinetistas de entre 8 y 12 años, el primer premio recayó en Alma Lorente Sobrino.

Aunque pontevedresa de nacimiento, tiene su vida musical centrada en Meaño, por cuanto es hija del director de la Banda Unión Musical de Meaño, Diego Javier Lorente López, a la vez clarinetista de la Banda Municipal de Santiago.

Una Alma Lorente que se hizo en ese primer premio entre los 13 clarinetistas que participaron en su categoría interpretando ante el jurado «Menuet», de Lois de Caix d’Hervelois, «Nocturno», de Chpoin, y el aria «Papageno» de «La flauta Mágica», de Mozart.

Por su parte, en la modalidad reservada a clarinetistas adolescentes, de entre 13 y 15 años, el primer premio también se fue a Meaño, en esta ocasión de manos Bruno Doce Rodríguez, que compitió con otros seis músicos.

Bruno Doce interpretó «Romance», de Mas Reger, «Fantasy», de Carl Nielsen, y el vals «Serenade», de Iwan Müller. Este meañés había participado por primera vez en este concurso el pasado año, regresando ya entonces con un segundo premio.

La presencia meañesa en el concurso se completó también con la participación de Olivia Rodríguez Moreda y Yaiza Martínez Figueiras, alumnas, como los ganadores de la Escuela Municipal de Música de Meaño.

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De este modo queda patente una vez más que este municipio arousano es una auténtica referencia en cuanto a la música de banda.