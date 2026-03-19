StartTIC premia dos ideas tecnológicas surgidas en Arousa

Dos proyectos tecnológicos surgidos en O Salnés y uno de Pontevedra han sido premiados en la primera edición del Challenge-Based Innovation, un certamen convocado en el marco del proyecto StartTIC, que es una incubadora de alta tecnología impulsada por la Zona Franca de Vigo, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, y la fundación Gradiant.

Los premios se entregaron ayer en la sede cameral de Vilagarcía. El primero recayó en la empresa pontevedresa SRG Informática, gracias a su proyecto Arqueólogo Digital Express, que tiene como objetivo «solucionar un mal en todas las compañías y organizaciones, la anarquía documental».

El premio lo recogió el CEO de la empresa, Alfonso Méndez, y se lo entregó el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela. La firma pontevedresa ha diseñado un modelo que diagnostica «la salud» en los archivos de las empresas, y que conjuga computación en la nube e inteligencia artificial para resguardar la documentación más antigua, ordenarla y optimizar la nueva.

Los accésit recayeron en dos proyectos surgidos en O Salnés. Concretamente fueron a parar al vilanovés Rubén Navarro, y a la empresa Craftium, de Vilagarcía. Se da la circunstancia de que esta misma firma ya ganó otro de los concursos del StartTIC, el Challenge-Based Social Innovation, que se dio a conocer esta misma semana en la Cámara en Pontevedra.

En esta ocasión, el proyecto de Craftium premiado se denomina El Vigilante, y fue presentado por la encargada del área de DATA de la compañía arousana, Sara Ruadas. Mediante inteligencia artificial, big data y machine learning, permite anticiparse a las empresas de logística y puertos analizando información de valor.

En el caso de Rubén Navarro, que es investigador de la Universidade de Santiago de Compostela, diseñó el NAVI-Swin, una solución tecnológica para guiar a las personas que practican natación en aguas abiertas, con geolocalización y algoritmos.

En la entrega de premios participaron representantes políticos y de la Cámara, como el vocal vilagarciano Miguel Ángel García, quien destacó la apuesta de la entidad por la digitalización y el apoyo al emprendimiento, «con startTIC como gran apuesta».

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Con anterioridad, en Pontevedra se entregaron los premios orientados a los proyectos de base social. En esa categoría, Craftium se hizo con el primer premio gracias a un trabajo que permite detectar señales de deterioro cognitivo a través del teléfono móvil.