Proponen declarar espacio protegido 91 hectáreas del litoral urbano de Cambados

El Colectivo Ecoloxista do Salnés y SEO/ Birdlife reclaman al Concello la declaración de Espazo Natural de Interese Local (ENIL) para cerca de 91 hectáreas del litoral urbano de Cambados. También se han reunido con representantes del sector del mar y garantizan que es compatible con usos tradicionales como el marisqueo y sobre todo «es una medida adecuada, proporcionada y necesaria para garantizar la preservación» de este ámbito de gran valor ornitológico, ambiental, cultural y patrimonial.

El perímetro propuesto abarca el estanque de A Seca, el saco de Fefiñáns, la zona intermareal de Ribeira de Fefiñáns, siguiendo por detrás del muelle viejo y llegando hasta el islote de San Sadurniño, donde ya empieza el Complejo Umia-O Grove, quedando excluidos los puertos de Tragove y As Goritas. También incluye una pequeña masa forestal pegada a los mentados estuarios.

Las organizaciones presentaron todo en una reunión a la que, según explican, acudieron representantes de la cofradía de pescadores, de la agrupación de mariscadoras y de los partidos del gobierno y la oposición. Y es que los ENIL son figuras con protección legal, aunque menores que un parque natural o nacional, y están pensadas para que los Concellos declaren espacios naturales protegidos y, de hecho, posteriormente habría que elaborar un plan de gestión.

El ámbito ya forma parte de un área IBA, la de Arousa-Corrubedo, que son lugares identificados por los conservacionistas como «cruciales» para la supervivencia de las aves a nivel mundial. Pero curiosamente es como un oasis, pues linda con otros protegidos mediante diferentes mecanismos legales como parte de la Rede Natura 2000, además de tener «valores ambientales equivalentes», pero en su día «quedó excluido» por motivos que estos colectivos desvinculan con que no resultara lo suficientemente importante.

Pero sobre todo, no se le pueden poner puertas al mar, y estas 91 hectáreas «forman parte del funcionamiento ecológico de la ría de Arousa», son un «corredor ecológico».

El ambito propuesto / FdV

Por eso, el CES y SEO sostienen que su declaración como ENILprotegería la conectividad de todos los hábitats de la redonda siendo ya en sí misma una «zona de alimentación, descanso y paso migratorio para numerosas especies de aves acuáticas y limícolas». De hecho, constituye un «enclave estratégico» dentro del complejo del Umia, que, recuerdan, es la «principal localidad de invernada de aves acuáticas de Galicia y una de las más importantes del arco atlántico ibérico».

Especie vulnerable

Así que esta figura legal sería un «seguro» para un área de refugio y reposo de «numerosas especies» entre las que destacan, «especialmente», la espátula común, que está calificada como vulnerable porque está en fuerte regresión debido a la pérdida global de humedales. Aunque también hay garzas, ánades, zarapitos...

Y además de este valor «ornitológico excepcional», los promotores subrayan que posee otros fundamentales para mantener la biodiversidad, como su riqueza biológica, ya que son fondos intermareales con sedimentos arenosos y limosos de «elevada productividad, praderas marinas de zostera y comunidades vegetales halófitas» que «sustentan una importante diversidad de invertebrados y especies marisqueras».

Un momento de la reunión con profesionales del sector del mar y políticos. / FdV

De hecho, en el informe que han presentado al Ayuntamiento con todas las «evidencias» que, en su opinión, justifican el ENIL, indican que además de proteger un hábitat frágil, «se compatibilizaría la conservación de la naturaleza con usos tradicionales como el marisqueo, la educación ambiental o el ocio responsable» y destacan su «elevado potencial» para iniciativas de sensibilización en puntos como Ribeira de Fefiñáns, por su fácil acceso con la marea baja.

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Asimismo esgrimen el valor cultural y patrimonial del ámbito por, en otras cuestiones, la presencia de uno de los pocos molinos de mareas en pie de Galicia, los antiguos viveros o mismo la torre de San Sadurniño.