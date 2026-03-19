La obra «Santa Compaña» da inicio a una nueva ruta turística sobre leyendas y mitos de O Salnés

La Mancomunidade do Salnés está creando un nuevo producto turístico; una ruta por los mitos y leyendas de la comarca vinculados al Camino de Santiago. Será un itinerario estructurado mediante paneles explicativos y códigos QR y tendrá material promocional propio. El primer paso lo ha dado hoy con la inauguración de «Santa Compaña», un conjunto escultórico del reputado Lucas Míguez que el Concello de Cambados ha instalado en los jardines de su biblioteca.

A este le seguirán otros enclaves como el Puente de Os Padriños o la ermita de A Lanzada, conocidos por sus ritos de bautismo y fertilidad. En los que no haya representación física de este patrimonio inmaterial se utilizarán otros modos de visualización, como ilustraciones. El objetivo es convertirlo en un recurso turístico en sí mismo, así que también tendrá material promocional propio, digital y en papel.

La presentación en sociedad de la imponente pieza de Míguez ha sido como poner la primera piedra, aunque el alcalde Samuel Lago ya le había echado el ojo durante una visita a su taller, antes de idearse el proyecto. De hecho, tiene un par de años y según desveló el propio escultor, su destino era otro ayuntamiento arousano pero, «por circunstancias» que prefirió no desvelar, se convirtió en un «estorbo que ahora por fin me quito de en medio, porque no tenía sitio», comentó entre risas.

La idea rondaba su mente desde mucho antes; nacida de la fascinación por las historias escuchadas de niño sobre un grupo de almas penitentes recorriendo los caminos y anunciando malos presagios a quien se cruzara con ellas; un miedo que ya debían sentir los peregrinos primigenios del Camino de Santiago, como recordaba la vicepresidenta comarcal, Sabela Fole. Pero sobre todo porque seguramente sea la leyenda más gallega que existe: «Que yo sepa, solo existe en Galicia y algo en la zona portuguesa lindante con Ourense y yo soy gallego, me gusta mi tierra y después de haber estado 20 años fuera la echaba muchísimo de menos, también el vino».

Durante varios años se estuvo documentando sobre referencias bibliográficas y «curiosamente cada uno hace su interpretación. No hay dos personas que coincidan en todo a la hora de describirla, pero esto como las meigas, habelas, hainas». Con todo, se repiten patrones como que la funesta hilera está compuesta por un número impar de almas angustiadas encapuchadas y que la primera está languideciente, anunciando lo peor.

En su caso, son siete personajes a tamaño real que se distribuyen de forma lineal, ocupando más de siete metro de largo. Primero fueron estructuras de cemento y tela de algodón, luego se reforzaron con fibra de vidrio y se remataron en resina epoxi con una tonalidad dorada. El escultor reconoce que iba a darles pintura metálica, pero empezó a hacer pruebas de color y el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, le llevó ese y le gustó.

Ambos mantienen una amistad personal previa a estas relaciones institucionales de la que hoy hicieron gala. Sin embargo, Guinarte recordó la importante trayectoria de este artista nacido en Mos que lleva más de veinte años afincado en O Salnés y que en sus 82 años de vida ha hecho tanto que «daría para dos libros», pero su «excesiva humildad» ha impedido que «tenga el reconocimiento merecido en su tierra», declaró recordando su trayectoria internacional. «Aquí lo conocemos mucho por su obra realista, pero en el exterior es reconocido sobre todo por la conceptual. Y no podemos olvidar, entre otras cosas, que como pintor ganó el premio nacional de México y que su trabajo rotó por los principales museos y salas expositivas de este país».

Japón, donde fue alto directivo de una empresa dedicada al arte; China; el tiempo que vivió a caballo entre México y Estados Unidos... Son solo algunos pasajes de la trayectoria vital del «padre» de gran parte de las esculturas públicas de O Salnés.

En Cambados «esperamos que no sea la última», declaraba su regidor, quien definió la inauguración como un «día especial» y aseguró que no dudó cuando le plantearon la idea de quedarse con «Santa Compaña», pero como el «coste era importante» surgió la alianza con la Mancomunidade do Salnés, que asume su precio de 65.000 euros más IVA. «Va a significar un fuerte atractivo desde el punto de vista cultural y turístico. Además, está en un entorno idóneo, cerca de la iglesia y antiguo convento de San Francisco, y que además permite resguardarla porque es débil ante el vandalismo».

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La vicepresidenta comarcal detalló que la iniciativa forma parte del proyecto global sufragado con la inyección millonaria del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos, que lograron hace casi un lustro y que tiene fondos europeos Next Generation. También explicó que en la siguiente fase se colocará el panel tipo que están preparando para unificar todos los enclaves de la nueva ruta, a la cual también destinará financiación de la Xunta.