O Castro celebra unas jornadas de sensibilización contra el edadismo

La Asociación O Castro de Baión, en Vilanova de Arousa, en el marco de su ambicioso programa de voluntariado, celebrará el próximo 16 de abril una jornada de sensibilización y formación sobre el edadismo, el acto de menospreciar o despreciar a las personas por su edad. Las jornadas arrancarán a las 11.00 horas con la conferencia del presidente de la Sociedade galega de Xerontoloxía, José María Faílde.

Tras la intervención de Faílde se crearán equipos de trabajo que trabajarán en cuestiones como la visibilización de los estereotipos que definen el edadismo, el ámbito legislativo como marco para combatirlo o la implicación de los profesionales de la salud en el ámbito de la sensibilización, así como en la prevención y promoción de la salud. En esas mesas redondas también se abordará la importancia del voluntariado, una de las acciones que más se está impulsando desde O Castro, además de la necesidad de emplear las nuevas tecnologías para acercar contenidos y minimizar obstáculos.

Las conclusiones y propuestas de continuidad y seguimiento se darán a conocer sobre el mediodía por parte del doctor Miguel Ángel Vázquez, de la Cátedra Galega de Idadismo. Con esas conclusiones se elaborará un díptico para pasar a los diferentes municipios y asociaciones que colaboran con esta iniciativa.

La última actividad de esta jornada será una mesa redonda intergeneracional de experiencias, percepciones y sugestiones de alguno de los participantes en la jornada. El día se cerrará con la actuación del grupo de teatro intergeneracional de O Castro y con los Amigos do Acordeón.

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Esta iniciativa se suma a las numerosas propuestas que ha venido desarrollando en los últimos tiempos O Castro en los ámbitos del voluntariado y del rechazo al edadismo.