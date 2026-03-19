Recogida de residuos
Maite Tocina sopesa la integración de Pontecesures en Sogama
La alcaldesa se reúne en Cerceda con el presidente del ente autonómico
Redacción
La alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino Barreiro, se reunió ayer en la sede de Sogama en Cerceda con su presidente, Javier Domínguez Lino, para buscar una solución para la correcta gestión de los residuos domésticos generados en el municipio y conocer los trámites administrativos necesarios para la posible adhesión de su Ayuntamiento al sistema público promovido por la Xunta de Galicia.
Desde el pasado 1 de enero, Pontecesures ha estado entregando sus residuos a Sogama a través de la Mancomunidade Serra do Barbanza, esta opción expira el 31 de marzo, a priori sin posibilidad de renovación, por lo que la alcaldesa está considerando la posibilidad de integrarse al modelo de Sogama de forma individual.
La reunión, calificada de cordial y productiva por el titular de la empresa pública, sirvió para que Tocino Barreiro, acompañado por un técnico municipal, conociera con mayor detalle las operaciones del complejo cercedense, cuya función es transformar los residuos en recursos, ya sea enviándolos a plantas de reciclaje, en el caso de los potencialmente reciclables, o recuperando la energía de la parte no reciclable, transformándola en energía eléctrica y reduciendo así el uso de vertederos, la opción más contaminante.
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