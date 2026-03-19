El Hospital do Salnés realizará biopsias de próstata más precisas

El Hospital do Salnés ha incorporado recientemente a su cartera de servicio la biopsia prostática por fusión, «una técnica de vanguardia que permite una mejora significativa en la precisión del diagnóstico del cáncer de próstata», señalan en un comunicado desde el área sanitaria Pontevedra-O Salnés. Este procedimiento combina imágenes obtenidas mediante resonancia magnética con ecografía en tiempo real, «lo que posibilita localizar áreas urológicas sospechosas con mayor precisión y dirigir la toma de muestras directamente a las lesiones», prosigue el comunicado.

La gerencia del área sanitaria sostiene que, de esta forma, «se incrementa la fiabilidad diagnóstica, se reducen los falsos negativos y se minimizan las complicaciones en comparación con la biopsia tradicional».

La biopsia por fusión se realiza de forma ambulatoria, generalmente bajo sedación, y la recuperación es rápida, en menos de 24 horas en la mayoría de los casos. El acceso puede realizarse por vía transrectal o transperineal (esta última a través de la piel entre el recto y el escroto), lo que ayuda a reducir el riesgo de infecciones.

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Esta técnica está especialmente indicada en pacientes con estudios de resonancia magnética previos que muestran áreas sospechosas o en aquellos casos en los que las biopsias previas no han confirmado el diagnóstico. Además, permite una detección más precisa de tumores clínicamente significativos. Esta cirugía ya se estaba realizando en Pontevedra.