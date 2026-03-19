Un hombre de permiso penitenciario trata de robar cobre en Xiabre

La Policía Local de Vilagarcía detuvo durante la mañana de este jueves a un hombre de 33 años, que estaba tratando de sustraer 30 metros de manguera de cobre de uno de los aerogeneradores del monte Xiabre, en la zona de Fontefría.

El hombre, de iniciales F.T.B, fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Se da la circunstancia de que el detenido se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario. Finalmente fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional, siendo puesto a disposición judicial.