Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽DIRECTO Lyon-CeltaCasas 2 millones VigoEl Golfo, en alertaContrato RodmanConcejal Urbanismo BaionaFernando Franco
instagramlinkedin

Un hombre de permiso penitenciario trata de robar cobre en Xiabre

La Policía Local de Vilagarcía lo sorprendió in fraganti

Un momento del operativo.

Un momento del operativo. / FdV

Anxo Martínez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo durante la mañana de este jueves a un hombre de 33 años, que estaba tratando de sustraer 30 metros de manguera de cobre de uno de los aerogeneradores del monte Xiabre, en la zona de Fontefría.

El hombre, de iniciales F.T.B, fue arrestado como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Se da la circunstancia de que el detenido se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario. Finalmente fue trasladado a la Comisaría de Policía Nacional, siendo puesto a disposición judicial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents