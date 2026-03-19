Una herida tras chocar dos turismos en Ribadumia

Una colisión frontolateral entre dos vehículos se saldó este jueves con una mujer de 50 años de edad herida. Se trata de una vecina de Moraña que responde a las iniciales de E.M.S. y que además de quejarse de dolor cervical, presentaba heridas en el brazo izquierdo correspondientes, en principio, con laceraciones por el efecto del airbag que saltó tras el impacto.

El accidente tuvo lugar en la calle Carballeira de Ribadumia y según los servicios de emergencias esta fue la única persona trasladada a un centro hospitalario. En el dispositivo estuvieron efectivos del servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, así como Protección Civil de Ribadumia, la Guardia Civil de Tráfico y profesionales y ambulancia de Urxencias Médicas 061.