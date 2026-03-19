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Detenido un joven de 18 años en Vilagarcía por romper una orden de alejamiento

Estaba en compañía de una joven a la que no podía aproximarse

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía.

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía. / M.M.

Anxo Martínez

Vilagarcía

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron la pasada noche a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena.

Los hechos sucedieron sobre las 23.15 horas en la calle Fontecarmoa, cuando el investigado fue sorprendido junto a una joven a la que no podía acercarse debido a una orden de alejamiento.

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El joven fue conducido a dependencias policiales de Vilagarcía de Arousa.

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