La comarca enciende el fogón de las comilonas

Llega la primavera, y con ella se encienden los fogones de las diferentes comidas populares y todo tipo de exaltaciones gastronómicas, que se cuentan por decenas en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán.

Este año –el tercero consecutivo– con la para muchos triste y destacada ausencia de la Festa da Lamprea, que el Concello de Pontecesures suple este finde, cuando se celebra el popular día de San Lázaro, con un mercadillo de segunda mano y un taller de cocina a celebrar en la plaza de abastos que tiene al cartilaginoso pez como protagonista.

Aquellos que quieran saborear tan preciado producto que se olviden de la tradicional degustación bajo carpa que solía celebrarse a orillas del Ulla. Lo mejor que pueden hacer es tratar de saborearla en alguno de los restaurantes especializados en su preparación, tanto en la propia localidad pontecesureña como al otro lado del río, en el Concello de Padrón.

Los propietarios de Casa Farrucán (Padrón) mostrando una lamprea del Ulla ante su negocio, a orillas del río. / Noe Parga

Así pues, sin fiesta de la lamprea este finde, la atención mediática se desplaza al municipio de al lado, Valga, donde la comisión de fiestas Nosa Señora de Xanza organiza su cuarto «xantar popular».

Una cita con la que recaudar fondos para organizar la fiesta del 15 de agosto en la que se inscribieron alrededor de 350 personas y se anuncia un menú a base de empanada, langostinos, pulpo «á feira» en abundancia, churrasco mixto con patatas, postre, bebidas, café y licores.

Todo ello a un precio de 40 euros por cubierto, en el caso de los adultos, y de 20 euros para los niños de 5 a 12 años, todos ellos invitados a disfrutar de un baile amenizado por el dúo Begoña Mazaira.

El cartel de la fiesta de Xanza. / FdV

Esta comida de sábado no es la única cita concurrida que se espera durante el finde, ya que el domingo se celebra en Casa Encarna (Noalla-Sanxenxo) la comida parroquial solidaria de San Vicente de O Grove, en la que se inscribieron 120 personas.

Los precios son los mismos que en Xanza, 40 euros para los adultos y 20, para los niños, también con actuación musical y, en este caso, un menú en el que se incluyen aperitivos, sopa, lacón con grelos, filloas y orejas.

El cartel del almuerzo parroquial. / FdV

Por cierto, que el almuerzo no es el único acontecimiento del finde protagonizado por la parroquia de San Vicente de O Grove, ya que como aperitivo, el domingo a las 13.00 horas se procederá a la inauguración y bendición de un relieve escultórico elaborado en la iglesia por el CIFP de Cantería de Galicia.

El cura párroco, Juan Ventura Martínez Reboeiras, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez González, serán los protagonistas del acto inaugural, al que se invita a participar a todos los feligreses y al conjunto de los ciudadanos mecos.

La convocatoria del domingo en la iglesia meca. / FdV

Las citadas son solo un par de ejemplos de las fiestas gastronómicas previstas, tanto de las más inmediatas como de las que están por venir con la primavera, ya sean las citas ya consolidadas –que se repiten con éxito cada año– como otras que se estrenan para enriquecer la oferta festivo-culinaria de la comarca.

Es el caso del «I Xantar de Carne ó Caldeiro» que se anuncia para el 1 de mayo en el centro sociocultural O Souto de Rubiáns (Vilagarcía) con el propósito de recaudar fondos para organizar, a posteriori, las fiestas de Santa Plácida y San Ramón.

El cartel del «I Xantar de Carne ó Caldeiro». / FdV

«Lo que queremos es mantener vivas esas fiestas, de ahí que algunos vecinos decidiéramos unirnos para organizar actividades que, como esta comida, nos permitan obtener fondos», explica uno de ellos, Manuel Fontán.

El mismo que anima a los arousanos a inscribirse antes del 20 de abril para poder degustar el almuerzo que ofrecerá la empresa de catering Senín, compuesto por embutidos ibéricos, empanada, carne «ó caldeiro», bebidas, postre y café.

Ese es el menú de los adultos, con un precio de 35 euros, ofreciéndose como alternativa para los niños –de hasta 12 años–, otro compuesto por croquetas, milanesa de pollo, postre y bebida, en este caso por 15 euros.