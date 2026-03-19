El colombiano Kapo se suma a la jornada urban del Festival Son do Mar

El Festival Son do Mar ha sumado a su cartel a uno de los artistas más importantes para la cita del 24 de julio. Se trata de Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como Kapo.

Fuentes de la organización explican que el cantante y compositor colombiano de los géneros afrobeat y reguetón se convirtió en un «fenómeno musical gracias a éxitos como «Ohnana», «Uwaie»... Lo que lo uniría a finales de año a su colaboración con Danny Ocean con «Imagínate».

Pero advierten que son «muchos más» los temas que lo «catapultaron a la fama mundial en diferentes listas de éxitos, logrando ser premiado en varias ocasiones con premios Billboard de la Música Latina 2025 y como ganador del mejor álbum Top Latin Pop del año por «Por si alguien nos escucha».

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El artista estará en la jornada urban/latin de este festival que se celebrará en julio en Meaño y para la cual cuentan con otros artistas de reconocimiento internacional como Ovy on the drums, Lia Kali y 9Louro; «un auténtico cartelazo, de los melloriño de este verano en Galicia», indican las mismas fuentes, prometiendo a la vez más sorpresas aún por desvelar. Cabe recordar que también hay otras jornadas dedicadas a la música rock y pop.