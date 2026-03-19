Los bosques del futuro se plantan hoy

Medio centenar de alumnos del grupo de voluntariado ambiental del colegio Sagrada Familia, la mayoría de primer curso de ESO, participaron ayer en la plantación de unos 50 árboles en una parcela del lugar de A Balada, perteneciente a la comunidad de montes de Cornazo.

El Sagrada Familia tiene desde hace unos años un programa de voluntariado ambiental, y una de sus actividades es la plantación de árboles. Los últimos cursos las hicieron en Pinar do Rei y otros parajes del monte Xiabre, pero ayer se desplazaron hasta Cornazo.

Parcela de Cornazo donde se hizo la plantación. | NOÉ PARGA

La actividad coincide con el Día de los Bosques, que se celebra mañana viernes a nivel internacional. El colegio vilagarciano contó con la colaboración de la Consellería do Medio Rural, que le proporcionó los plantones, principalmente castaños, pero también unos pocos madroños; del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, que les prestó apoyo logístico y material; de la comunidad de montes de Cornazo; y del servicio de prevención de incendios forestales del Distrito XIX Caldas-Salnés, que desplazó al punto varias brigadas y medios antiincendios, para mostrárselos a los estudiantes.

Un grupo de estudiantes muestran dos de los plantones. | NOÉ PARGA

Desde el Sagrada Familia defienden la importancia de este tipo de actividades, para fomentar entre los niños la importancia del cuidado del medio ambiente, y que este debe ser en ocasiones activo, como por ejemplo mediante acciones de regeneración forestal.

En este sentido, desde que han puesto en marcha el programa han plantado ya varios centenares de ejemplares.

El curso pasado, sin ir más lejos, acudieron a Pinar do Rei con unos 120 ejemplares, pertenecientes a ocho variedades. Se los proporciona la Xunta de Galicia, que escoge para la ocasión especies autóctonas.

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Actividad de concienciación

Ayer, los alumnos se dividieron en grupos, y fueron realizando la plantación guiados por el personal del distrito forestal y de la comunidad de montes. «Lo que pretendemos es que los chicos tomen conciencia de lo beneficiosos que son los bosques y de la importancia de cuidarlos, y lo que nosotros vemos es que ellos disfrutan y se implican», afirmó una de las profesoras que participó en la actividad.