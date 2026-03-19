El BNG critica la visita del PP a Vilagarcía
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía de Arousa acusó ayer al PP de «hipocresía» y «oportunismo político» por su visita a las obras de los tanques de tormentas. El BNG afea a los conservadores su visita a la obra cuando meses antes votaron en contra del presupuesto municipal que incluía una partida millonaria para la ampliación de la depuradora de Ferrazo.
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