El BNG critica la visita del PP a Vilagarcía

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía de Arousa acusó ayer al PP de «hipocresía» y «oportunismo político» por su visita a las obras de los tanques de tormentas. El BNG afea a los conservadores su visita a la obra cuando meses antes votaron en contra del presupuesto municipal que incluía una partida millonaria para la ampliación de la depuradora de Ferrazo.