La zona residencial de A Illa atrae admiradores

Ha recibido críticas de todo tipo y generado polémica, pero la zona residencial de A Illa ya comienza a ser un modelo a seguir en otros municipios. O Grove mostró interés por ella y ahora es el municipio de Cangas el que se ha acercado hasta el pequeño municipio arousano para conocer su funcionamiento.

La alcaldesa de la comarca de O Morrazo, Araceli Gestido, y la edil de Seguridade Cidadá, Pilar Nogueira, estuvieron ayer en A Illa para conocer el sistema de lectores de matrícula de primera mano, al tratarse de un sistema de referencia en la gestión del acceso y control viario en zonas residenciales.

Durante el encuentro, el alcalde de A Illa, Luis Arosa, explicó el funcionamiento del sistema, los protocolos de actuación y los resultados obtenidos desde su implantación. La delegación de Cangas, que contaba también con personal de su Policía Local, pudo comprobar sobre el terreno como la tecnología de los lectores de matrícula mejora la gestión de los accesos y facilita el trabajo policial.

Pese a las críticas que ha tenido que afrontar desde su implantación hace casi un año, Arosa mantiene que «estamos satisfechos de que otros concellos nos tomen como ejemplo, lo que significa que estamos trabajando bien y en la dirección correcta». El regidor insiste en que esta visita coloca a A Illa «como municipio innovador en la gestión de sus servicios públicos y pone en valor el trabajo desarrollado en la implantación y gestión de esta herramienta».

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La zona residencial de A Illa se implantó hace casi un año, coincidiendo con la llegada de la Semana Santa de 2025. Sin embargo, estuvo en modo de prueba hasta el 15 de junio, cuando se comenzó a sancionar a todos aquellos vehículos captados por las cámaras y que no estuviesen empadronados en A Illa o tuviesen autorización para circular por las 40 calles afectadas. Las cámaras están situadas en los tres únicos puntos de acceso a ese espacio restringido: Avenida Castelao, Ribeira de Chazo y Abilleira.