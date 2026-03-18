Vilanova pedirá al Gobierno la finalización del plan de saneamiento de sus cuentas

Tras más de una década sometido a un plan de saneamiento en virtud de la Ley Montoro el Concello de Vilanova parece que comienza a ver la luz en sus datos económicos al reducir la deuda que se venía arrastrando y tener un ahorro neto de 2,5 millones de euros y una capacidad de financiación de 1,8, mientras el remanente ajustado es de 1,5 millones. Así lo reconoció ayer el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, que presumió del músculo económico que tiene el municipio mientras anunciaba la presentación del presupuesto para este ejercicio, un documento que ha estado prorrogado en los últimos cuatro años, circunstancia que, explica el regidor, «no ha supuesto un grave problema para nosotros, que hemos seguido afianzando la reducción de deuda, mejorando los indicadores económicos y todo ello sin incrementar la presión fiscal a los vecinos».

Con estos datos que considera positivos, el Concello va a reclamar al Ministerio de Economía la finalización del Plan de Saneamiento Financiero, lo que supondría acabar con la intervención de las cuentas municipales -lo están desde 2012- y acabaría con la supervisión desde Madrid de cada partida económica que se mueva en el Concello. Durán no duda en afirmar que, tras los datos que está ofreciendo la economía municipal en los últimos ejercicios «no tiene sentido seguir intervenidos, por eso vamos a solicitar que se acabe el plan de saneamiento; estamos mejor que otros municipios de más de 10.000 habitantes que tienen una deuda muy superior a la nuestra y no ven sus cuentas constantemente auditadas por el Gobierno».

Insiste en que el funcionamiento del Concello «es totalmente viable y que ya no son necesarias medidas de control financiero como hasta ahora».

Uno de los grandes caballos de batalla que siempre ha tenido Durán estos años era la enorme deuda que iba acumulando el Concello de Vilanova, el motivo por el que fueron intervenidas las cuentas municipales en 2012. En ese sentido, Durán asegura que «hemos conseguido reducir esa deuda a largo plazo a 4,5 millones de euros, una cifra alta, pero lo es menos si se tiene en cuenta que en el banco tenemos más de dos millones de euros del remanente de tesorería». Ese dinero que el Concello tiene en el banco va a servir para cerrar todas las facturas que todavía están pendientes de pago.

Otra cuestión en la que se ha mejorado ha sido en el Pago Medio a Proveedores (PMP). Hace tan solo unos años, Vilanova se encontraba entre los municipios que tardaba más en pagar de toda Galicia, llegando a superar los 400 días de demora. Durán recuerda aquella etapa, pero también puntualiza que «esos días eran por una factura de Celtaprix, la antigua concesionaria de la basura, que estaba judicializada; el juzgado nos acabó dando la razón y ahora la tenemos a entre 80 y 90 días». De todas formas, la intención es rebajarla hasta los 40 en las próximas semanas.

La buena marcha económica del concello, apunta Durán, ha permitido la redacción de un presupuesto tras cuatro años sin él. El documento ascenderá a unos ocho millones de euros y en él se van a contemplar inversiones propias y partidas para continuar con los proyectos de Mar de Santiago, entidad que está siendo clave para sacar adelante iniciativas como el centro de talasoterapia o la plaza de abastos, que llevan años paralizados. Ese documento irá primero a Madrid para la supervisión de los técnicos del Ministerio y, una vez que reciba ese visto bueno, regresará para su aprobación inicial en pleno y para cumplir con todos los requisitos para su ejecución a lo largo del ejercicio 2026.

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Durán, que estuvo escoltado por la edil de Facenda, Eliana Vidal, finalizó su intervención asegurando que «podemos afirmar con claridad que en Vilanova hay estabilidad, hay control y hay futuro».