Vilagarcía anima a participar en su Semana Santa como costalero

La Semana Santa de Vilagarcía necesita costaleros para sacar las imágenes en procesión. La Cofradía Segunda Estación hizo público el programa de actividades, y el portavoz, José Manuel Mariño, recuerda a las personas que hayan pensado en alguna ocasión en ayudar a portar una imagen, «que vengan por aquí, que siempre tendrán las puertas abiertas».

Las imágenes principales de la Semana Santa vilagarciana son el Nazareno y la de la Virgen. Para llevarlas, se necesitan 24 personas. Pero a la Cofradía Segunda Estación le gustaría contar con 30, para cubrir una ausencia inesperada de última hora o echar una mano a alguien que empiece a acusar mucho el peso durante la marcha.

«Para la procesión de Domingo de Ramos no tenemos problemas, pero para las de Jueves y Viernes Santo sí que nos falta gente», admite Mariño. Apunta que si bien es cierto que cuenta con alguna gente que, por el momento, no le ha contestado si podrá acudir o no, a día de ayer le faltaban cinco personas para completar la dotación mínima del Jueves Santo, y tres para completar la del viernes. Eso sí, con esas incorporaciones, «no tendríamos a nadie de refresco, y siempre es bueno llevar a alguien a mayores».

Por ello, la cofradía religiosa anima a los ciudadanos a echar una mano en las procesiones. Para ello, pueden contactar con la asociación por correo electrónico (contacto@cofradiasegundaestacion.es) o acudir a partir de la semana que viene al local parroquial situado junto a la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga.

La falta de costaleros no es nueva ni exclusiva de Vilagarcía, pero sí se ha agravado en los últimos años en varias localidades.

La programación

El programa de la Semana Santa de la parroquia vilagarciana de Santa Eulalia de Arealonga arranca el Domingo de Ramos (29 de marzo), a las 10.30 horas, con la bendición de los ramos y las palmas en el atrio de la iglesia, y la procesión de la Borriquita por el jardín de la plaza de España. A continuación, habrá una celebración eucarística en el mismo atrio.

El miércoles, al anochecer, es la celebración comunitaria de la penitencia (20.15 horas), y los actos prosiguen el Jueves Santo (2 de abril), con la Cena del Señor, a las 19.30 horas, y la procesión del Nazareno, que saldrá a las 20.30 horas. A su término se celebrará el Santo Encuentro. El Viernes Santo, la jornada se inicia por la mañana con un concierto a mediodía interpretado por Iria Caamaño al piano y Jorge Ortal al violín; ambos son profesores de la Escuela de Música de Vilagarcía. Ya por la tarde, los Santos Oficios anticiparán la salida de la procesión del Santo Entierro, prevista para las 20.00 horas. A su término, se hará el Vía Crucis.

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El programa contempla más actividades tanto para el Sábado Pascual como para el Domingo de Pascua. La organización confía en que este año el tiempo sí permita salir las procesiones del Jueves y el Viernes Santo, algo que no sucede desde 2023.