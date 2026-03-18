Los servicios de emergencias de Arousa reciben material de la Xunta

Los servicios de emergencias de varios Concellos arousanos recibieron ayer material por parte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La adjudicación es parte de una orden de ayudas para localidades de menos de 50.000 habitantes. Así, el servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Cambados suma un kit de herramientas eléctricas, mientras que la agrupación de Catoira obtuvo material logístico de seguridad viaria. En total, han sido 77 las entidades beneficiarias de esta orden a la que se han destinado 350.000 euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El objetivo es que es «reforzar su capacidad de respuesta y garantizar una actuación eficaz y segura», según el conselleiro Diego Calvo.