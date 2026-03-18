SEO/BirdLife cifra en 3.500 las aves varadas durante el tren de borrascas

La delegación gallega de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) estima que fueron alrededor de 3.500 las aves –de una treintena de especies diferentes– que aparecieron varadas en la costa gallega durante los últimos meses, como consecuencia directa del tren de borrascas y algún que otro sentinazo.

No cabe duda de que son muchas más las afectadas por el mal tiempo, como también una importante cantidad de mamíferos marinos, aunque no todos los animales muertos o enfermos acaban tirados sobre la arena o entre las piedras del litoral de la Costa da Morte y las Rías Baixas.

Una escena dantesca también apreciada en la costa de Portugal, el Cantábrico y la fachada Atlántica de Francia, que resultó especialmente llamativa en el Concello de Ribeira, con un 19% de los casos registrados, y en los de O Grove, Muros, Carnota y Porto do Son, que recibieron entre un 10% y un 12% de los varamientos.

Pero en Vigo, Cangas, Boiro, Sanxenxo, Vilagarcía, Bueu y Ferrol tampoco pasó desapercibida la aparición de aves muertas.

Un frailecillo petroleado. / E. González / SEO

SEO, que el domingo organiza una nueva ruta ornitológica por la costa sur de Arousa para observar las últimas aves acuáticas invernantes –antes de su migración a las zonas de cría–, al igual que para tratar de localizar las que en esta época del año llegan a Galicia procedentes de África, considera lo sucedido este invierno un auténtico desastre ecológico.

Especialmente para las aves invernantes del grupo de los álcidos, como el frailecillo (Fratercula artica), que fue, de lejos, la especie más castigada por las adversidades meteorológicas que impedían a los animales alimentarse debidamente y acabaron muriendo de hambre o frío, por no disponer de la capa de grasa suficiente.

Sentinazos

Aunque no en todos los casos fue el tren de tormentas el causante directo de la mortandad, sino que se detectaron numerosas aves petroleadas.

La razón no es otra que la práctica ilegal del sentinazo que realizan algunos barcos cuando deciden limpiar sus tanques al navegar frente a la costa gallega.

Es una acción «contaminante que consiste en el vaciado o vertido deliberado al mar de las aguas de la sentina del buque, las cuales contienen residuos tóxicos, aceite, combustible y lodos que causan gran impacto ambiental en todo el medio marino», advierte SEO.

Frailecillos y basura en O Grove. / G. Ferreiro / SEO

Una conducta perseguida y mucha veces repetida que en esta ocasión pudo verse agravada, en el caso de la costa francesa, por manchas de hidrocarburos que bien podrían proceder de los petroleros «Tanio» y «Erika», naufragados en 1980 y 1999, respectivamente.

Vertidos de petróleo que «generan una capa que bloquea la luz y el oxígeno, afectando desde el plancton hasta aves y mamíferos marinos», denuncian los naturalistas, sabedores de que «la recuperación de los ecosistemas puede tardar décadas».

Sea cuál sea la causa, los más afectados fueron los frailecillos, algunos de ellos, por cierto, pertenecientes a colonias de Reino Unido e Islandia, tal y como consta en las anillas científicas que portaban.

Se calcula que el 92% de las aves varadas en la costa gallega en los últimos meses eran estos álcidos, «seguidos a mucha distancia por el mérgulo atlántico (Alle alle), que es uno de los miembros de menor tamaño de la familia, y la gaviota tridáctila, patinegra o pata negra (Rissa tridactyla).

Voluntariado

Fueron alrededor de 350 personas –la mayoría voluntarios– las que se encargaron de recorrer la costa para tratar de socorrer a las aves enfermas y levantar acta de las ya fallecidas.

Lo hicieron siguiendo las indicaciones de SEO/BirLife, Cemma, Grupo Naturalista Hábitat, Sociedade Galega de Historia Natural, Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica.

Como también a través de la Red de Varamientos de Galicia, el programa ICAO de SEO y por otras muchas vías.

De este modo la aves vivas fueron derivadas a los centros de recuperación de fauna salvaje de la Xunta de Galicia, mientras que muchas de las muertas fueron recogidas por la «guardería» de la Consellería de Medio Ambiente.

Manuel Méndez

En cualquier caso, «resultó imposible dar cobertura a los 1.500 kilómetros de costa de Galicia después de cada pleamar –cuando el agua empuja las aves a la orilla–, lo cual evidencia una carencia de medios para cubrir de forma efectiva todo el litoral», esgrime SEO.

Dicho esto, la organización conservacionista insiste, desde su delegación en Pontevedra, en que junto a las aves y mamíferos marinos muertos, el tren de tormentas ha dejado toneladas de basura en la costa, «desde plásticos a cuerdas, redes, tarugos de bateas, trampas ilegales para capturar pulpo, botellas y todo tipo de objetos insospechados».

En relación con esto, no está de más recordar que «los plásticos, que nunca llegan a degradarse por completo, se fragmentan en microplásticos que miles de especies ingieren por error, lo cual les causa problemas digestivos y desnutrición», además de favorecer «la entrada de sustancias tóxicas en la cadena alimentaria».