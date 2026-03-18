Ribadumia acondiciona A Senra para su particular Semana Santa

El Concello de Ribadumia está llevando a cabo diferentes trabajos de puesta a punto del Complexo Deportivo de A Senra y de su entorno, con el objetivo de garantizar que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones de cara a las próximas citas deportivas y eventos previstos a partir de la Semana Santa, cuando se pone en marcha la espectacular fase previa del Arousa Fútbol 7, uno de los torneos de fútbol base más prestigiosos de España, a lo que se une la celebración de otro tipo de eventos de carácter deportivo en ese municipio.

Las actuaciones se enmarcan dentro de las acciones que el grupo de gobierno quiere acometer para convertir Ribadumia en un destino de turismo deportivo, aprovechando todo el potencial de las actividades que acoge, que atraen a visitantes y suponen un importante dinamismo para la economía local.

Entre los trabajos que se están desarrollando se incluyen labores de mantenimiento, cuidado y corte del césped, revisión y acondicionamiento general de los espacios deportivos y zonas anexas, con el fin de ofrecer unas instalaciones adecuadas para deportistas y público.

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La previa del Torneo Arousa Fútbol 7 volverá a reunir en A Senra a varios miles de jugadores y familiares de los pequeños durante los cuatro intensos días que dura el torneo, con visitantes de todos los puntos de Galicia, e incluso, de otros puntos de la península ibérica.