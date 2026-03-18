Ravella actúa en cuatro edificios afectados por goteras

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha contratado obras de urgencia en cuatro edificios públicos (tres de ellos, educativos) afectados por goteras, que se habrían agravado a raíz de los constantes temporales de este invierno. En concreto, en la primera junta de gobierno de este mes de marzo se aprobaron actuaciones en el colegio Rosalía de Castro, de Carril; en el Centro de Educación Especial; en el colegio de Vilaxoán; y en la agencia de lectura de Bamio.

En el caso del colegio de Carril, la dirección del centro ya alertó de filtraciones de agua en la claraboya del comedor y en el porche trasero a principios de diciembre del año pasado. Los técnicos municipales visitaron la escuela y detectaron que las goteras de la claraboya se debían al deterioro del sellado de la misma y a la suciedad acumulada en la cubierta, mientras que en el caso de los porches, había canalones atascados o podridos. Así las cosas, Ravella contrató las obras de arreglo por 4.400 euros.

En el caso del Centro de Educación Especial, la dirección advirtió a principios de febrero de que había filtraciones en la fachada del edificio, y que había presencia de humedad en los techos. Los técnicos han advertido de la necesidad de acometer una limpieza general de los canalones y de revisar las cubiertas de varias aulas y del gimnasio, que estarían provocando goteras. La obra de puesta a punto cuesta 5.200 euros.

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En Vilaxoán, la dirección del colegio advirtió de las filtraciones en un aula, pero también se detectaron problemas en la fachada y los canalones. Las obras de arreglo se han presupuestado en 5.900 euros. Finalmente, en la agencia de lectura de Bamio, se han detectado filtraciones en la zona de lectura y en la cocina, así como restos de humedad en otras partes de la instalación. Los técnicos detectaron problemas en el aislamiento de la cubierta, en la acumulación de residuos en el canalón interior y en las chapas de la chimenea. La reparación costará 6.200 euros. En total, se invertirán 21.600 euros y la empresa Reformas Trébol ejecutará las cuatro obras.