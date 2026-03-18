Un policía informa de los riesgos que esconde el ocio nocturno

Martín Camba Conde, policía local de Santiago con 16 anos de experiencia patrullando por las noches, se dirigió a los jóvenes de Valga y sus padres para hablarles de las ventajas e inconvenientes del ocio nocturno.

En una primera charla se dirigió a alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y FP en el IES de Valga, para completar esta acción formativa y divulgativa auspiciada por el Concello dirigiéndose a los padres que quisieron acudir a un encuentro convocado en el Auditorio Municipal.

«Adolescencia y ocio nocturno» era el título de esta actividad centrada en la manera de afrontar esa etapa de la vida de los jóvenes desde diferentes puntos de vista, ya que, en buena lógica, «las preocupaciones de los jóvenes non son las mismas que las de sus padres cuando los chicos dan sus primeros pasos» en la «movida nocturna».

Explican en el Concello que «el objetivo no era criminalizar el ocio nocturno ni decir a las familias cómo educar a sus hijos, pero sí señalar lo que se hace mal y advertir sobre la ‘cara B’ de la coloquialmente conocida como movida».

Un momento de la charla. / FdV

Lo que hizo Martín Camba fue explicar, desde la experiencia de un policía y basándose en casos reales, «como una noche de fiesta puede derivar en peleas, robos, accidentes de tráfico, intoxicaciones etílicas o ilícitos de carácter sexual».

Ante lo cual recomendó que, en caso de conflicto, «hay que intentar apartarse siempre y llamar a la policía», reconociendo que en ocasiones los chicos «se ven envueltos en este tipo de situaciones sin buscarlas ni provocarlas».

Ni que decir tiene que el agente se refirió al que considera uno de los efectos o daños más preocupantes del ocio nocturno, como es el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.

Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

A este respecto, desde el Concello destacan que el policía hizo alusión a los recientes cambios legislativos en relación con el consumo de alcohol y el botellón, además de aludir a la novedosa prohibición de venta y consumo de bebidas energéticas por parte de menores de edad.

Martín Camba también aprovechó sus intervenciones en Valga para lamentar «la falta de alternativas de entretenimiento nocturno para la juventud» y no dejó pasar la oportunidad sin advertir de la influencia que tienen internet y las redes sociales entre los adolescentes.

En este sentido, sentenció que los jóvenes «reciben información de donde no deben», de ahí que animara a los adolescentes y a sus padres a intentar mantener una comunicación fluida ante todo tipo de problemáticas, situaciones o vivencias, incluido el ocio nocturno.