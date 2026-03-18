Los okupas huidos de la narcocasa de Os Duráns tras el incendio se mudan a Trabanca

Después del susto inicial, los vecinos de Os Duráns respiraron aliviados con el incendio de la narcocasa que llevaba años funcionando en el barrio, pues creyeron ver el final de su calvario. Días después, en cambio, quienes están más alarmados son los residentes en Trabanca Badiña, donde también sufren desde hace tiempo un narcopiso, ya que desde el incendio de Os Duráns, el trasiego de toxicómanos se ha intensificado mucho.

Se sospecha que uno o más okupas de Os Duráns se han establecido en la vivienda de Trabanca, o que hayan trasladado allí su actividad delictiva. De cualquier modo, en el barrio han detectado una mayor presencia de gente de fuera desde el incendio de la narcocasa de Os Duráns. La preocupación es máxima, porque además se ha notado en las últimas fechas un repunte de la actividad delictiva.

Desde la asociación de vecinos de Trabanca Badiña manifiestan que «vemos un movimiento constante de gente sospechosa y esto, en vez de ir a menos, está yendo a más». El colectivo vecinal asegura que los residentes están cada vez más preocupados, «porque vemos que esta gente es conflictiva» y un posible foco de problemas y delincuencia. «El otro día encontramos un teléfono móvil tirado en el lavadero». Incluso se han dado casos de asaltos a viviendas, tanto en Trabanca Badiña como en los barrios colindantes.

Reunión del PP con la Fundación contra o Narcotráfico. | FDV

Los vecinos, además, confiesan sentirse «desmoralizados» porque observan como a pesar de todos sus esfuerzos las administraciones no son capaces de atajar esta situación. Han acudido en varias ocasiones al Ayuntamiento y a la Policía Nacional, pero «lo que vemos es falta de empatía hacia nosotros». Creen que, a pesar de todas sus quejas y de la evidencia de que los toxicómanos que acuden a la narcocasa son un riesgo para la convivencia, nadie de la administración es capaz de resolver el problema de una vez por todas.

La narcocasa de Os Duráns era un foco habitual de problemas, con peleas, en ocasiones muy violentas, y ruidos de madrugada. En el caso de la de Trabanca Badiña, en septiembre también se produjo una grave agresión entre uno de los propietarios de la vivienda y un hombre de Caldas, que fue atacado con un martillo. Ahora, a mayores, los vecinos temen que proliferen los robos y que el barrio se convierta en un lugar inseguro.

Reunión del PP con la Fundación

Al hilo de este tipode episodios, decir que los diputados nacionales del PP Irene Garrido, Pedro Puy y Juan Bayón se han reunido con la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) y les han reiterado su «total compromiso» en la lucha contra el narcotráfico.

En este sentido, desde el PP se indicó que han impulsado en el Congreso y el Senado una ley contra la okupación, «que fue paralizada por el PSOE»; que han sido los promotores de una reforma legal que agrava la tenencia ilícita de combustible; y que también han apoyado medidas que castigan con más dureza la reincidencia.

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Para la Fundación contra el Narcotráfico, los hechos violentos que están sucediendo en Andalucía podrían trasladarse a Galicia, y de hecho, añaden, hay países donde el narcotráfico incluso amenaza a las instituciones, como Bélgica, Países Bajos o Suecia. En la reunión se abordó también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para agilizar la entrada y registro de los narcopisos, el desalojo inmediato y el cierre de los mismos.