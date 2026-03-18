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Medio millón de euros para transformar la calle Marqués de Bradomín de A Illa

Las obras se iniciaron esta semana y afectan a O Naval y Alcalde C.Manuel de Graña

Visita a las obras que se van a desarrollar en la calle Marqués de Bradomín.

Visita a las obras que se van a desarrollar en la calle Marqués de Bradomín. / FDV

Adolfo Gago

A Illa

Medio millón de euros. Ese es el coste de la transformación urbana que va a sufrir la calle Marqués de Bradomín, así como la zona de O Naval y Alcalde C. Manuel de Graña. La actuación, que es financiada por la Diputación de Pontevedra a través del Plan Extra (424.505 euros) y del +Provincia (74.913 euros), se inició esta semana y fue visitada esta mañana por el diputado provincial Javier Tourís, en compañía del alcalde de A Illa, Luis Arosa.

El detalle de las actuaciones previas es la retirada de barandillas, luminarias y mobiliario urbano, así como la preparación del terreno. El objetivo de la actuación es renovar por completo todo el entorno, además de soterrar todo el cableado y crear una amplia zona verde para uso de los vecinos. También se dotará de mobiliario urbano y se instalará señalización horizontal y vertical. Tourís destacó la colaboración de la Diputación, insistiendo en que «estamos consiguiendo que los concellos puedan asumir iniciativas que transforman sus cascos urbanos».

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