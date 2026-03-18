Medio millón de euros para transformar la calle Marqués de Bradomín de A Illa
Las obras se iniciaron esta semana y afectan a O Naval y Alcalde C.Manuel de Graña
Medio millón de euros. Ese es el coste de la transformación urbana que va a sufrir la calle Marqués de Bradomín, así como la zona de O Naval y Alcalde C. Manuel de Graña. La actuación, que es financiada por la Diputación de Pontevedra a través del Plan Extra (424.505 euros) y del +Provincia (74.913 euros), se inició esta semana y fue visitada esta mañana por el diputado provincial Javier Tourís, en compañía del alcalde de A Illa, Luis Arosa.
El detalle de las actuaciones previas es la retirada de barandillas, luminarias y mobiliario urbano, así como la preparación del terreno. El objetivo de la actuación es renovar por completo todo el entorno, además de soterrar todo el cableado y crear una amplia zona verde para uso de los vecinos. También se dotará de mobiliario urbano y se instalará señalización horizontal y vertical. Tourís destacó la colaboración de la Diputación, insistiendo en que «estamos consiguiendo que los concellos puedan asumir iniciativas que transforman sus cascos urbanos».
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros
- El paseo marítimo de Vilagarcía estrena imagen con las primeras «aves marinas»
- El futuro del marisqueo, en manos de las empresas productoras de cría de bivalvos
- De O Grove a Laxe, el pesquero «Ariño» vuelve a coquetear con el hundimiento
- Dimisión en el PP de O Grove: Pablo Leiva, incapaz de resolver los problemas del partido, renuncia «a todo»
- La acción de los piratas también se nota en las lonjas: el furtivismo no cesa
- Alegría guineana en Vilagarcía
- Rescatados dos marineros de O Grove cuando faenaban en Ons