Guerra institucional entre el Concello de Vilagarcía y la Diputación por la exclusión del II Plan Extra
El alcalde socialista acusa a la Diputación del PP de tomar la decisión por «interés electoral» y esta le reclama una «rectificación inmediata», defendiendo su «imparcialidad»
Las exclusiones del II Plan Extra han abierto un enfrentamiento entre el Concello de Vilagarcía y la Diputación que ha acabado en el terreno del uso partidista de las instituciones. El alcalde socialista abrió la espita atribuyéndolo a un «interés puramente electoral» y anunciando que irán a los tribunales si hace falta. Poco tardó el gobierno provincial en replicarle, pidiéndole una «rectificación de inmediato» porque «ningún fracaso de gestión municipal puede ser imputable a la objetividad con la que se reparten los fondos».
Desde el Ejecutivo del popular Luis López «lamentan» la pérdida, pero lo atribuyen al «fracaso» de su gestión asegurando que les concedieron «multitud de oportunidades para subsanar los errores» que motivaron la exclusión. Así, relataron que el primer requerimiento se lo mandaron el 8 de enero porque el proyecto carecía de «gran parte de los apartados exigidos» por las bases. También desvelan que pidió una prórroga «vista la complejidad de las enmiendas solicitadas» y que el arquitecto «estaba de vacaciones», pero «no podía concederse en este tipo de procedimiento».
Siempre según las mismas fuentes, finalmente, el Ayuntamiento respondió, pero lo hizo fuera de plazo y con un informe «en el que no se recogen la mayoría» de los extremos solicitados.
En cambio, el regidor defiende la subsanación enviada por su arquitecto, que también es el redactor del proyecto afectado; la humanización de las calles Aduana y Cruz, para lo que habían pedido ayudas que podían superar los 300.000 euros. «No es una decisión inocente que los dos únicos Concellos excluidos sean del PSOE, responde a un interés puramente electoral y no vamos a consentir este ataque porque además, tenemos toda la razón», declaró.
De hecho, mostró «todos mis respetos» a los técnicos de la Diputación, pero acusó a sus jefes políticos de «cambiar las formas y el fondo» de las relaciones de la Diputación con los Ayuntamientos. Y es que al igual que el otro afectado, Cambados, cree que antes de descartarlos tendrían que haberles llamado: «Hasta ahora había una interlocución constante y ante la discrepancia entre técnicos se llamaba e intentábamos llegar a una solución, pero ahora hay una directriz política. Estoy convencido de que esto no hubiera pasado con un Concello del PP».
Sobre todo porque «no estamos hablando de la Catedral de Santiago, no es una obra complicada, es cambiar el pavimento, entre otras cosas, y la prueba de que es ejecutable es que el proyecto está redactado por la misma persona que hizo la calle de O Carro», abundó.
Con todo, garantizó a los vecinos de Carril que se hará. Ya tienen una parte de fondos europeos y para el resto mirarían de incluirla en el presupuesto municipal: «Tenemos capacidad gracias a una buena gestión económica». Pero antes van a pelear la exclusión. Interpondrán un recurso de reposición ante la propia entidad, que es el camino a seguir, pero teniendo en cuenta sus acusaciones, Varela ya se ve interponiendo un contencioso-administrativo: «No van a querer darnos la razón».
El socialista defendió su tesis hasta el punto de que dijo sobre López: «Me gustaría que alguien me respondiera si es compatible el cargo de presidente de la Diputación con el de presidente del PP en Pontevedra. Lo dudo porque puede influir en la toma de decisiones».
Asimismo lamentó que los populares de Vilagarcía «asuman la tesis provincial sin ni siquiera hablar con los técnicos municipales. Es una lástima que no defiendan a sus vecinos». También les replicó que «somos uno de los gobiernos que más fondos han captado de otras administraciones, si no el que más», pero «ellos en año y medio no fueron capaces de ejecutar Arousa 2021 y los devolvieron. No están para dar lecciones».
Para la Diputación, las acusaciones del alcalde también son «intentos de presionar» a sus trabajadores, «los mismos que informaron favorablemente» en anteriores peticiones vilagarcianas y que «desempeñan su labor con rigor y en cumplimiento de la legislación y las bases». También defendió su «imparcialidad» y como «prueba» de la «objetividad de su trayectoria», recordó los 8,3 millones de euros concedidos a la ciudad desde que gobiernan los populares, así como que este II Plan Extra deja 5,9 millones de euros «a Concellos de O Salnés y Arousa de diferente color político, entre ellos, cinco no gobernados» por ellos.
Los Concellos que pasaron la evaluación se repartirán casi 5,9 millones de euros
Tres días después de avanzar las polémicas exclusiones, la Diputación desgranó ayer el reparto de ayudas que el II Plan Extra dejará en la comarca de OSalnés y el Ullán sumando casi 5,9 millones de euros a repartir entre Catoira, O Grove, A Illa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Valga y Vilanova y que movilizarán hasta 9,6 millones de euros para «impulsar proyectos transformadores, que fijan población y sientan las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado en el territorio».
Así, Catoira, Meis y A Illa recibirán cada uno medio millón de euros que servirán para financiar, respectivamente, la recuperación del Camiño Real y la creación de la senda peatonal entre el límite con el término municipal de Vilagarcía (cuyo presupuesto global asciende a más de 610.000 euros);el camino escolar seguro al CPI del Mosteiro (con un presupuesto que supera los 588.000 euros) y la humanización y puesta en valor de los recursos naturales del pabellón de Testos (que asciende a los cerca de 1,1 millones de euros).
En el caso de O Grove, se beneficiará de 900.000 euros para hacer frente a la humanización y puesta en valor de la calle Luis A. Mestre desde la calle Borreiros hasta la de A Praza, cuyo presupuesto asciende a los 2,6 millones de euros.
Por su parte, hasta Meaño llegarán 700.000 euros del II Plan Extra y servirán para que el gobierno local financie la senda peatonal y ciclable por un tramo de Ponte Dena-Abuín, que asciende a casi 1,1 millones.
Además, el Ayuntamiento de Pontecesures recibirá más de 467.000 euros para financiar la humanización y mejora integral de servicios en San Xulián de Requeixo, que cuenta con un presupuesto global de cerca de 550.000 euros, y el de Ribadumia 700.000 para la humanización del Calexón Loureiro y aledaños de la capilla de San Isidro, que cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros.
También contará con 700.000 euros Valga para la dotación de equipación y puesta en valor del área de ocio y deportiva de Porto Piñeiro, cuyo presupuesto supera los 875.000 euros, y hasta Vilanova de Arousa llegarán 900.000 para que financie la regeneración de espacios urbanos, que asciende a a más de 1,2 millones de euros.
«En el conjunto de la provincia se benefician del II Plan Extra 57 ayuntamientos que recibirán cerca de 37 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos locales que suponen mejoras relevantes en cuanto al equilibrio territorial en la prestación de los servicios, tienen trascendencia en sectores de ámbito local, supramunicipal o comarcal, incentivan el desarrollo del territorio, atraen y fijan población, tienen un componente vertebrador y fomentan la igualdad de oportunidad entre lo rural y urbano», destacaron desde el Ejecutivo.
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