Gardacostas decomisa 6 toneladas de producto en lonjas y rías en solo 50 días

La sucesión de temporales durante el invierno hizo que la flota permaneciera amarrada durante buena parte de lo que va de año. Y la mortandad provocada por el agua dulce en los bancos marisqueros propició que la explotación de bivalvos se viera drásticamente reducida. Pero a pesar de esa inactividad, el furtivismo y/o la pesca ilegal han seguido causando estragos.

Así lo ha constatado el servicio de Gardacostas de Galicia, que desde el pasado 1 de enero se incautó de casi 6 toneladas de producto y 4.235 útiles o aparejos ilegales.

Y no solo lo hizo interviniendo por tierra, mar y aire para controlar la actividad clandestina en las rías y el transporte por carretera de la mercancía ilegalmente obtenida, sino que dicho servicio también actuó directamente en las plazas de abastos y lonjas de contratación de pescados y mariscos.

En este último caso, decir que los 75 primeros días naturales del año –que vienen a ser apenas 50 jornadas reales de trabajo en lonja, de las cuales se perdieron muchas por el tren de borrascas– se efectuaron 48 inspecciones, dando como resultado seis actas de presunta infracción.

Vigilando la ría para combatir el furtivismo / IÑAKI ABELLA

Dos de ellas fueron tramitadas por los funcionarios de Gardacostas adscritos a la base operativa de la ría de Vigo, mientras que las restantes se repartieron entre las unidades destacadas en Pontevedra, A Coruña, Celeiro y Vilaxoán, desde la que se coordinaron 25 de las 48 inspecciones totales de este primer trimestre.

En la ría de Arousa, cabe recordar, ya se avanzaba ayer en FARO que en la lonja de Vilanova fueron decomisados 37 kilogramos de almeja rubia de talla antirreglamentaria.

Dicho de otro modo, bivalvo considerado aún juvenil, del que tanto se habla últimamente cuando se dice que hay que implementar al producción de semilla y que van a ser necesarios millones de unidades de cría para repoblar los bancos marisqueros dañados por los últimos temporales.

En esta intervención, los efectivos de Gardacostas de Galicia, en su afán por «proteger los recursos» y favorecer «una explotación responsable y sostenible» de los mismos, procedieron a devolver al mar la mercancía intervenida.

Lucha contra el furtivismo en Galicia / M.M.

Operación que lleva a este servicio adscrito a la Consellería do Mar a reiterar que «respetar las tallas mínimas es fundamental para conservar las especies y el futuro de nuestro mar».

Mensaje que no acaba de calar entre algunos miembros del sector empeñados en actuar de manera ilegal. Ni tampoco entre los consumidores a título particular, hosteleros, vendedores de las plazas de abastos y lonjas que se convierten en cómplices adquiriendo o vendiendo producto ilegal.

De ahí la importancia y necesidad del trabajo de Gardacostas, que desde el pasado 1 de enero no solo recuperó 37 kilos de almeja rubia, sino también 9 de babosa, 6 de fina, 7 de japónica, 3 de navaja, 57 de vieira, 7 de volandeira y 24 kilos de otros bivalvos.

Además de 784 kilos de pulpo y 85 de choco, en lo que al grupo biológico de los cefalópodos se refiere.

También el de los crustáceos se ve gravemente afectado por la acción de los ilegales, recuperándose desde Gardacostas de Galicia 409 kilos de centollo, 6 de camarón, 18 de bogavante y 65 de nécora, a los que hay que sumar 334 kilogramos de erizo.

R. S

Por último, en la familia de los peces fueron casi 4.000 los kilos decomisados, de los cuales 3.482 correspondieron al jurel. También se intervinieron 141 kilos de raya, 61 de lubina, 28 de merluza y 19 de rodaballo, entre otras especies.

Es el resultado de 1.353 inspecciones que se saldaron con 336 actas de infracción a lo largo y ancho del litoral gallego.

La base operativa de Gardacostas en Vigo realizó 213 inspecciones y levantó 50 actas; en la de Pontevedra fueron 78 y 23, respectivamente; y las unidades de Vilaxoán (Vilagarcía) y Ribeira sumaron 207 operativos de lucha contra el furtivismo en Arousa, con 39 denuncias formuladas.

A estas hay que añadir las 108 inspecciones de la unidad de Celeiro, 93 en Ferrol, 113 en A Coruña, 79 en Muxía, 102 en Portosín y las 213 efectuadas desde enero –medio centenar de denuncias por infracción– a manos de la Unidad de Inspección de Calidad y Recursos (ICR), que viene a ser el equipo de veterinarios de la Xunta encargado de velar por la calidad de los productos.

FDV

Tampoco hay que olvidarse de los Servicios Centrales de Gardacostas, encargados de dirigir y coordinar cada movimiento en la lucha contra el furtivismo y que, en lo poco que va de año, alcanzaron ya las 143 inspecciones y 95 denuncias por infracción.

Todo ello relacionado con el producto incautado, pero también, como se decía antes, con los 4.325 útiles intervenidos, entre los que sobresalen casi 3.000 nasas, 2.836 de ellas usadas para pulpo, nécora y camarón y las restantes, ideadas para el centollo y el choco.

No menos llamativa resulta la localización de artes de enmalle como los miños (544), rascos (19), trasmallos (147) y volantín (10).

E igual de preocupante es el manejo de los populares cacharros de pulpo, con 637 sacados del agua por Gardacostas desde que empezó el año.

Un operativo de Gardacostas. / Iñaki Abella

Rastros, sachos, palangrillos, poteras, bolsas, capazos y viveros también forman parte de un listado de bienes decomisados en el que llaman poderosamente la atención una batea, una embarcación y un vehículo.

Ni que decir tiene que este balance deja muy claro que queda aún mucho por hacer cuando se dice que la lucha contra la lacra del furtivismo es cosa de todos y se trata de implicar, principalmente, al sector pesquero y marisquero de Galicia.

Es decir, a los profesionales que, valiéndose de sus permisos de explotación, no respetan las vedas, se saltan los horarios de faena establecidos, capturan producto de talla antirreglamentaria o incumplen los topes máximos de captura fijados por la Consellería do Mar.

Son esos que pueden denominarse «furtivos legales», y que causan tantos estragos como en el pasado causaron las mafias organizadas dedicadas a la esquilmación de las pesquerías –los furtivos profesionales ahora venidos a menos– y como el que causan el «furtivismo doméstico» y el «vacacional» o «de bañador».

De ahí que la presión ejercida por Gardacostas de Galicia no se limite a tratar de mantener a raya a los piratas cuando están faenando o a perseguir a aquellos que transportan la mercancía ilegal, sino que también alcanza se extiende por pescaderías, restaurantes y plazas de abastos.

Un mensaje que ya se lanzaba hace un par de meses a raíz de la presentación en FARO DE VIGO del balance de resultados correspondientes a 2025. Nada menos que nueve toneladas y media de cefalópodos –ocho y media eran de pulpo–, otras tantas de pescado, casi cinco toneladas de crustáceos –el centollo superó los 3.100 kilos decomisados–, tres toneladas de bivalvos –entre ellos 813 kilos de almeja– y una de equinodermos y otras especies.

Esas casi 28 toneladas intervenidas el año pasado, junto a unos 37.000 útiles o aparejos ilegales de pesca, son solo una pequeña muestra de la intensa actividad que ejercen los piratas que se encargan de depredar el mar.