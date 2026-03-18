Comienza la puesta a punto de las zonas peatonales de O Grove

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, anuncia la puesta en marcha del nuevo servicio de mantenimiento y conservación de espacios públicos, adjudicado la semana pasada por importe de unos 48.000 euros.

De este modo «durante los ocho próximos meses vamos a tenerse a esa empresa colaborando con los diferentes departamentos municipales para ayudarnos a subsanar los problemas que estamos detectando en las vías públicas después de un invierno tan duro como el que hemos tenido», esgrime el regidor.

También aclara que las mejoras de baldosas y demás elementos de zonas peatonales han empezado a introducirse en la calle Platería y Peralto, «para ir poco a poco repasando todas las calles de la localidad y corregir todos los desperfectos detectados con el fin de dejar el pueblo en perfectas condiciones».

Sobre todo pensando ya en la temporada estival y en la necesidad de dejar atrás «el complicado invierno que hemos tenido», insiste Cacabelos.

José Cacabelos revisando el estado de la calle Platería, esta mañana. / FdV

Esa hoja de ruta para el mantenimiento de espacios públicos también se hace notar en las rotondas del istmo de A Lanzada que dan la bienvenida al visitante y en los arcenes de esas y otras vías de circulación de la península meca, en las que se realizan tareas de desbroce y limpieza mediante las que embellecer el pueblo antes incluso de que esperen a llegar los turistas de Semana Santa.

A pesar del inicio de estas y otras mejoras, Esquerda Unida (EU) de O Grove salta a la palestra para denunciar «el preocupante estado de conservación de numerosas calles».

Esgrime este grupo opositor que «en los últimos años esta problemática no dejó de aumentar, afectando cada vez a más calles», citando como ejemplo Montiño de Abaixo, Concepción Arenal, Luís Seoane, Pratería, Peralto, Corgo, Jaime Solá, Rapeta, Outeiriño y Campiño.

Aducen los esquerdistas –y esto sucede también en Vilagarcía y otras localidades–, que hay calles peatonales cuyo piso está totalmente destrozado a causa del paso constante de vehículos que se saltan las prohibiciones.

Su portavoz, José Antonio Otero, argumenta que su grupo lleva aós advirtiendo del problema «sin que el gobierno municipal adopte medidas estructurales para solucionarlo».

Para añadir que «no es un problema puntual, sino algo estructural, directamente relacionado con la falta de control del tráfico y la ausencia de un plan de mantenimiento serio».