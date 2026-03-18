Las comarcas de O Salnés y Pontevedra solicitan 10 millones para 233 proyectos

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, cifra en 331 las solicitudes de ayuda formuladas por 23 ayuntamientos de la provincia «para reparar todo tipo de servicios municipales básicos afectados por el tren de borrascas» que asoló Galicia en los últimos meses.

Una docena de esas localidades se sitúan en las comarcas de O Salnés y Pontevedra, desde las que se reclaman más de 10 millones de euros con los que afrontar 233 proyectos.

En la comarca de O Salnés son cinco los municipios solicitantes, en este caso con un total de 144 proyectos propuestos que suman 4.549.000 euros.

En la pontevedresa se rozan los 6 millones de euros, sin duda debido al impacto de la solicitud formulada por el ayuntamiento capitalino, que por sí solo demanda 4 millones.

El gobierno de Lores presentó un total de 39 propuestas de actuación para obras en varios edificios municipales, colectores de saneamiento, playas, sendas, caminos, alumbrado e instalaciones deportivas.

La playa de Mexilloeira (O Grove), afectada por la pérdida de arena. / Iñaki Abella

Le sigue, atendiendo al importe solicitado, el Concello de O Grove, con casi la mitad de lo que pide O Salnés. Más concretamente, 2,1 millones de euros que el gobierno del socialista José Cacabelos quiere emplear en 38 obras.

Se trata de actuaciones en pasarelas de madera, casetas de socorristas, acondicionamiento de las playas más castigadas por los temporales, instalación de aseos y bombeos, mejora de alumbrado público y colocación de vallados mediante los que preservar diferentes cordones dunares.

Tras estos Concellos, el de Sanxenxo, que es el que aspira a realizar más proyectos, 73, en caso de lograr los 1,2 millones de euros que solicita.

De ser así, la idea del conservador Telmo Martín y su gobierno es emplear ese dinero en la mejora de edificios municipales, instalaciones deportivas, caminos, señales, marquesinas, viales, muros de contención y playas.

Otro de los Concellos arousanos cuya solicitud es confirmada por Losada es el de A Illa, éste con 18 obras previstas y 852.000 euros presupuestados tanto para acondicionar accesos a playas como para reponer alumbrado público, cuadros eléctricos, bombeos y muros.

SALAMANCA, 28/01/2026.- Varios viandantes caminan por Salamanca durante una nevada este miércoles. EFE/ JM García / JM GARCÍA / EFE

Por su parte, Vilanova aspira a realizar ocho obras en diferentes instalaciones municipales, caminos y sendas, de ahí que reclame al Gobierno de Pedro Sánchez 375.000 euros.

Completa el listado de O Salnés, con una petición mucho más discreta, el Concello de Cambados, que se limita a siete proyectos concretos de reparación en edificios municipales y equipamientos para los que solicita 22.000 euros.

Volviendo a la comarca de Pontevedra, cabe citar los 413.000 euros reclamados por Cerdedo-Cotobade para una docena de obras en viales municipales y alumbrado público.

El temporal de nieve en la provincia de Ourense / Brais Lorenzo

Sin perder de vista los 770.000 euros que Cuntis aspira a invertir en cinco proyectos centrados en reforma de paseos fluviales, tejados, alumbrado público y depuradoras.

Otro de los solicitantes es el Concello de Marín, que pone sobre la mesa once propuestas de mejora viaria para las que necesita conseguir 187.000 euros.

Unas reparaciones similares a las que propone Campo Lameiro, en este caso con ocho actuaciones que suman 109.000 euros en concepto de subvención.

La huella de la borrasca Ingrid en la comarca. / FdV

También figuran como solicitantes Poio, con once actuaciones por importe de 324.000 euros –reparar pasarelas, tejados, aseos, paseos y viales–, y Vilaboa, que se limita a tres obras para las que desea conseguir 35.000 euros.

Salceda de Caselas, con 88.000 euros para dos obras; Silleda, con media docena de propuestas valoradas en 632.000 euros; Agolada, con 669.000 euros solicitados; y Crecente, con 300.000 euros, son otros ayuntamientos de la provincia que aspiran a salir beneficiados aferrándose a la declaración de Galicia como Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil (Zagpec) aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre.

Como A Cañiza, A Guarda, Forcarei, Moaña, O Rosal, Rodeiro o Tomiño, los municipios citados tendrán que seguir esperando, ya que «no corresponde a esta Subdelegación valorar las propuestas», explica Abel Losada.

«Tendrán que justificar las solicitudes ante el Ministerio y acreditar que los daños se corresponden, efectivamente, con los efectos de los temporales», puntualizó.

Lo que sí hizo la Subdelegación fue «tramitar todas las solicitudes para su envío al Ministerio de Política Territorial, que ahora las analizará y resolverá favorablemente aquellas que cumplan las condiciones» de esta línea de ayudas por emergencias, «abriendo un período para presentación formal de las solicitudes con un procedimiento de concurrencia no competitiva, es decir, dirigido específicamente a estos Concellos».

Losada aprovechó también para cargar contra la Xunta, declarando que «las 331 propuestas enviadas por casi un tercio de los Concellos de la provincia evidencian el auténtico escándalo que supone que el Gobierno de Galicia se pusiera de perfil evitando la declaración de la emergencia en nivel 2, como le reclamaron varios alcaldes y esta Subdelegación».